Постачальники оновили ціни на газ – якими будуть тарифи у листопаді

Ціни на блакитне паливо, як і обіцяв раніше уряд, не змінилися.

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Постачальники газу оприлюднили свої річні пропозиції на листопад 2022 року. Про це повідомили у консультаційному центрі "Газ Правда".

Як і раніше вартість газу для населення залежить від конкретного постачальника. Загалом ціни коливаються у межах від 7,70 до 9,99 грн.

Чи змінилася ціна газу у листопаді

На відміну від жовтня, у листопаді забезпечуватимуть газом українців не вісім, а дев'ять компаній. Усі вони опублікували свої тарифи на "блакитне паливо:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" — 7,70 грн

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" — 7,96 грн

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн

ТМ "СВІТГАЗ" (ТОВ "РІТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн

Підвищення цін на газ в Україні — прогнози експертів

Восени 2022 року очікується підвищення тарифів на газ для промислових підприємств. Це вплине на вартість продуктів, вони подорожчають на 20-25%. Водночас найбільше подорожчають продукти харчування — попередив аналітик Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук.

Восени вартість газу для бізнесу зросте приблизно на 1/3, з 45 до 60 гривень за кубометр, ця ціна буде закладена у вартість товарів, зокрема будівельних матеріалів та сільськогосподарської продукції.

"Побутова продукція, у вартість якої закладаються ціни на енергоносії, має перспективи зростання до 20%. Продукти харчування — зростання не більше ніж 25%", — сказав Корольчук.

Раніше Фокус розповідав, що буде з тарифами на електроенергію через масовані ракетні удари по українській енергоінфраструктурі. Також нагадаємо, що в Україні почався дефіцит електротоварів через серйозний ажіотаж на них напередодні зими.