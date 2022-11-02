В плюсе Молдова: как война повлияла на украинский экспорт в страны СНГ

Вцелом совокупный экспорт в страны СНГ с января по октябрь 2022 года составил $1,27 млрд.

Related video

Экспорт в страны СНГ за девять месяцев 2022 года сократился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По словам зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласой, из-за войны серьезно пострадали торговые отношения с Узбекистаном и Азербайджаном – торговля сократилась более чем в половину.

"Это связано в первую очередь с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских портов российской армией", – говорит Роксолана Пидласа.

В то же время на 15% вырос экспорт в Молдову — благодаря тому, что страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров. Как объяснила Роксолана Пидласа, в целом совокупный экспорт в страны СНГ с января по октябрь 2022 года составил $1,27 млрд.

При этом до большого вторжения российских войск в Украину наблюдался положительный тренд: украинский экспорт в страны СНГ рос в течение нескольких лет. Даже если не учитывать Россию и Беларусь, то в 2021 году Украина экспортировала на 27% больше чем в 2020 году.

Напомним, что в феврале 2022 года Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. По данным Министерства экономики Украины, в рамках ЗСТ Турция уберет торговые пошлины на 10 337 товарных позиций, 95% от общего количества товаров, которые экспортирует Украина. На 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты.

Украина получит улучшенные условия экспорта на турецкий рынок переработанной аграрной продукции. Также соглашение полностью отменяет пошлины Турции на промышленную продукцию.

Ранее Фокус рассказывал, что украинцам будут выплачивать компенсации за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от РФ. По словам глава партии "Слуга народа" Елены Шуляк, финансирование будет осуществляться из Фонда по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Также напомним, что украинские беженцы, которые из Европы уже вернулись домой, могут приехать в страны Евросоюза на зиму.