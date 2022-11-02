У плюсі Молдова: як війна вплинула на український експорт у країни СНД

Загалом сукупний експорт у країни СНД із січня по жовтень 2022 року становив $1,27 млрд.

Related video

Експорт у країни СНД за дев'ять місяців 2022 року скоротився на 23,8% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Про це повідомила пресслужба парламенту.

За словами заступниці голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Роксолани Підласої, через війну серйозно постраждали торговельні відносини з Узбекистаном і Азербайджаном — торгівля скоротилася більш ніж у половину.

"Це пов'язано насамперед із ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією", — каже Роксолана Підласа.

Водночас на 15% виріс експорт у Молдову — завдяки тому, що країна стала одним із транзитних напрямків для українських товарів. Як пояснила Роксолана Підласа, загалом сукупний експорт у країни СНД із січня по жовтень 2022 року становив $1,27 млрд.

Також до великого вторгнення російських військ в Україну спостерігався позитивний тренд: український експорт у країни СНД зростав упродовж кількох років. Навіть якщо не враховувати Росію та Білорусь, то у 2021 році Україна експортувала на 27% більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, що в лютому 2022 року Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. За даними Міністерства економіки України, у межах ЗВТ Туреччина прибере торгове мито на 10 337 товарних позицій, 95% від загальної кількості товарів, які експортує Україна. На 1348 товарних позицій діятимуть тарифні квоти.

Україна отримає покращені умови експорту на турецький ринок переробленої аграрної продукції. Також угода повністю скасовує мита Туреччини на промислову продукцію.

Раніше Фокус розповідав, що українцям виплачуватимуть компенсації за зруйноване житло, не чекаючи на репарації від РФ. За словами глави партії "Слуга народу" Олени Шуляк, фінансування здійснюватиметься з Фонду з ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Також нагадаємо, що українські біженці, які з Європи вже повернулися додому, можуть приїхати в країни Євросоюзу на зиму.