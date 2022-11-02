В Україні виплачуватимуть компенсації за зруйноване житло, не чекаючи на репарації від РФ

В Україні створили Фонд з ліквідації наслідків російської збройної агресії. Використовувати акумульовані там кошти можна буде вже цього року.

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В Україні створили Фонд з ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Акумульовані там кошти використовуватимуть для компенсацій українцям за зруйноване окупантами житло. Про це в етері каналу "Рада" розповіла народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляється на сайті партії.

За її словами, фонд дозволить розпочати процес виплати компенсацій людям, не чекаючи на отримання репарацій від Російської Федерації.

Як уточнила Шуляк, фонд наповнюватиметься коштами заарештованих активів російських банків та підприємств. Водночас там уже формуються перші гроші, їх можна буде використати на компенсації за зруйноване житло вже цього року.

На 2022 рік у Фонді в рамках бюджету на цю мету заклали 19 млрд грн, а на наступний рік – 35 млрд грн.

"Маючи ці кошти на руках, можна починати компенсації, не чекаючи репарації від Росії", — прокоментувала Шуляк.

Як пояснила народна депутатка, українці, чиї будинки були зруйновані внаслідок російської агресії, отримають цільові кошти у вигляді сертифікатів –– їх можна буде обміняти на житлові площі.

"Ми не обмежуватимемо наших громадян, вони будуть вільні самі вибирати населений пункт, де буде розташоване житло", — резюмувала вона.

Раніше Олена Шуляк розповіла, що українцям, які куплять нову нерухомість за надану їм державою компенсацію, якийсь час не зможуть перепродати це житло. Кабмін України вже розробив відповідну норму.

Фокус також писав, що українцям вдвічі збільшать компенсацію за прихисток переселенців. Тепер громадяни України, які прихистили співвітчизників, отримуватимуть 900 гривень за особу на місяць замість 450 грн.