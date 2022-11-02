В Украине будут выплачивать компенсации за разрушенное жилье, не дожидаясь репараций от РФ

В Украине создали Фонд по ликвидации последствий российской вооруженной агрессии. Использовать аккумулированные там средства можно будет уже в текущем году.

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В Украине создали Фонд по ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ. Аккумулированные там средства будут использовать для компенсаций украинцам за разрушенное оккупантами жилье. Об этом в эфире канала "Рада" рассказала народный депутат, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщается на сайте партии.

По ее словам, фонд позволит начать процесс выплаты компенсаций людям, не дожидаясь получения репараций от Российской Федерации.

Как уточнила Шуляк, фонд будет наполняться средствами арестованных активов российских банков и предприятий. При этом там уже формируются первые деньги, их можно будет использовать на компенсации за разрушенное жилье уже в текущем году.

На 2022 год в Фонде в рамках бюджета на эти цели заложили 19 млрд грн, а на следующий год – 35 млрд грн.

"Имея эти средства на руках, можно начинать компенсации, не дожидаясь репарации от России", –– прокомментировала Шуляк.

Как объяснила нардеп, украинцы, чьи дома были разрушены в результате российской агрессии, получат целевые средства в виде сертификатов –– их можно будет обменять на жилые площади.

"Мы не будем ограничивать наших граждан, они будут свободны сами выбирать населенный пункт, где будет расположено жилье", –– резюмировала она.

Ранее Елена Шуляк рассказала, что украинцам, которые купят новую недвижимость за предоставленную им государством компенсацию, какое-то время не смогут перепродать это жилье. Кабмин Украины уже разработал соответствующую норму.

Фокус также писал, что украинцам вдвое увеличат компенсацию за приют переселенцев. Теперь граждане Украину, приютившие соотечественников, будут получать 900 гривен за человека в месяц вместо 450 грн.