Враг не пройдет: Рада одобрила законопроект о защите финансовой системы от России
Законопроект должен обеспечить защиту экономических и внутренних интересов нашей страны, а именно финансовую систему.
Верховная Рада Украины приняла закон №8008 о защите финансовой системы от действий страны-агрессора России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.
Зачем Украине такой законопроект
Данный законопроект должен обеспечить защиту экономических и внутренних интересов нашей страны, а именно финансовую систему. У государства будет возможность мониторить граждан на наличие у них паспорта России и проверять замешаны ли они в поддержке вооруженной агрессии против Украины.
Кроме того, как объяснил народный депутат Алексей Гончаренко, предполагается:
- расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами страны-агрессорки и связанных с ней деятельностью;
- установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.
С чего начинался финансовый мониторинг в Украине
Новые правила финансового мониторинга заработали еще в апреле 2020 года. Так украинское законодательство хотели интегрировать в мировые и европейские стандарты для выявления незаконных средств на счетах украинцев. Под контролем, в частности, находятся такие финансовые операции:
- операции с наличными;
- операции, нетипичные клиентов банков;
- сделки на суммы от 400 тысяч гривен. Раньше предельной суммой, по которой должен осуществляться финансовый мониторинг, было 150 тысяч гривен;
- переводы, которые осуществляют с участием физических лиц, играющих ведущую роль в жизни страны, например, чиновники, нардепы;
- операции предпринимателей, открывших ФЛП менее трех месяцев назад, а также юридических лиц.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины пока не будет возвращать плавающий курс гривны к доллару. В НБУ отметили, что благодаря фиксации курса удалось удержать макроэкономическую стабильность и контроль над ценами, а валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики, не навредив валютному рынку.
Напомним, в Киеве по состоянию на утро, 4 ноября, без света остались 450 тысяч семей. Из-за перенапряжения центрального узла украинской энергосистемы в Киеве, как и в других регионах страны, продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.