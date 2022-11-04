Враг не пройдет: Рада одобрила законопроект о защите финансовой системы от России

Законопроект должен обеспечить защиту экономических и внутренних интересов нашей страны, а именно финансовую систему.

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Верховная Рада Украины приняла закон №8008 о защите финансовой системы от действий страны-агрессора России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.

Зачем Украине такой законопроект

Данный законопроект должен обеспечить защиту экономических и внутренних интересов нашей страны, а именно финансовую систему. У государства будет возможность мониторить граждан на наличие у них паспорта России и проверять замешаны ли они в поддержке вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, как объяснил народный депутат Алексей Гончаренко, предполагается:

расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами страны-агрессорки и связанных с ней деятельностью;

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с Россией.

С чего начинался финансовый мониторинг в Украине

Новые правила финансового мониторинга заработали еще в апреле 2020 года. Так украинское законодательство хотели интегрировать в мировые и европейские стандарты для выявления незаконных средств на счетах украинцев. Под контролем, в частности, находятся такие финансовые операции:

операции с наличными;

операции, нетипичные клиентов банков;

сделки на суммы от 400 тысяч гривен. Раньше предельной суммой, по которой должен осуществляться финансовый мониторинг, было 150 тысяч гривен;

переводы, которые осуществляют с участием физических лиц, играющих ведущую роль в жизни страны, например, чиновники, нардепы;

операции предпринимателей, открывших ФЛП менее трех месяцев назад, а также юридических лиц.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины пока не будет возвращать плавающий курс гривны к доллару. В НБУ отметили, что благодаря фиксации курса удалось удержать макроэкономическую стабильность и контроль над ценами, а валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики, не навредив валютному рынку.

Напомним, в Киеве по состоянию на утро, 4 ноября, без света остались 450 тысяч семей. Из-за перенапряжения центрального узла украинской энергосистемы в Киеве, как и в других регионах страны, продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.