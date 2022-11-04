Ворог не пройде: Рада схвалила законопроєкт щодо захисту фінансової системи від Росії

Законопроєкт має забезпечити захист економічних та внутрішніх інтересів нашої країни, а саме фінансову систему.

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Верховна Рада України ухвалила закон №8008 про захист фінансової системи від дій країни-агресора Росії. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

Навіщо Україні такий законопроєкт

Цей законопроєкт має забезпечити захист економічних та внутрішніх інтересів нашої країни, а саме фінансову систему. Держава матиме змогу моніторити громадян на наявність у них паспорта Росії та перевіряти чи замішані вони у підтримці збройної агресії проти України.

Крім того, як пояснив народний депутат Олексій Гончаренко, передбачається:

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами країни-агресорки та пов'язаних з нею діяльністю;

встановлення обов'язку для суб'єктів первинного фінансового моніторингу звітувати у Держфінмоніторингу про порогові операції з суб'єктами, пов'язаними з Росією.

З чого розпочинався фінансовий моніторинг в Україні

Нові правила фінансового моніторингу запрацювали ще у квітні 2020 року. Так українське законодавство хотіли інтегрувати до світових та європейських стандартів для виявлення незаконних коштів на рахунках українців. Під контролем, зокрема, перебувають такі фінансові операції:

операції з готівкою;

операції, нетипові для клієнтів банків;

угоди на суму від 400 тисяч гривень. Раніше граничною сумою, за якою має здійснюватись фінансовий моніторинг, було 150 тисяч гривень;

перекази, які здійснюють за участю фізичних осіб, які відіграють провідну роль у житті країни, наприклад чиновники, нардепи;

операції підприємців, які відкрили ФОП менш як три місяці тому, а також юридичних осіб.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України поки не повертатиме плаваючий курс гривні до долара. У НБУ зазначили, що завдяки фіксації курсу вдалося утримати макроекономічну стабільність та контроль за цінами, а валютні обмеження — забезпечити критичні потреби економіки, не нашкодивши валютному ринку.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок, 4 листопада, без світла залишилося 450 тисяч сімей. Через перенапругу центрального вузла української енергосистеми, як і в інших регіонах країни, продовжуються стабілізаційні відключення електроенергії.