В НБУ подсчитали золотовалютные резервы: на сколько Украине хватит денежных запасов

Нынешний объем резервов покрывает финансирование 3,2 месяца последующего экспорта, при "норме" в 3 месяца.

Related video

Объем золотовалютных резервов Украины в октябре увеличился на 5% и достиг $25,24 млрд. Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это все равно на 15% меньше, чем было на счетах государства в 2021 году.

Запас валюты удалось увеличить благодаря двум факторам:

за счет международной помощи;

за счет снижения продаж долларов из резервов для удержания курса гривны.

Как объяснил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, нынешний объем резервов покрывает финансирование 3,2 месяца последующего экспорта, при "норме" в 3 месяца.

Что повлияло на объем ЗВР

Валютные поступления на счета правительства за месяц составили $4,16 млрд. А на обслуживание долгов Украина потратила $684 млн. Еще $85 млн Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ).

Операции НБУ на межбанке. Нацбанк продал $2,09 млрд, а выкупил $47,7 млн. Чистая продажа валюты в октябре уменьшилась до $2,05 млн.

Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов уменьшилась на $33,2 млн

Что такое золотовалютные резервы

Это денежный резерв государства. Большая часть золотовалютных резервов Украины – это ценные бумаги в иностранной валюте (доллар), а также сама инвалюта и депозиты в ней. Золотой запас Украины, по состоянию на 1 ноября 2022 года, составил 5,7% от общего объема резервов:

[ + – ] Объем золотовалютных резервов Украины в октябре увеличился на 5% и достиг $25,24 млрд Фото: НБУ

Напомним, что в ноябре 2022 года стартует новый этап переговоров между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что Киев настроен на быстрый переговорный процесс для утверждения Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ в декабре.

Также Фокус уже писал, что с января по сентябрь 2022 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков составила 7,4 млрд грн. В прошлом году этот показатель составил 51,4 млрд грн