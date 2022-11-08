У НБУ підрахували золотовалютні резерви: на скільки Україні вистачить грошових запасів

Нинішній обсяг резервів покриває фінансування 3,2 місяця подальшого експорту за норми в 3 місяці.

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Обсяг золотовалютних резервів України в жовтні збільшився на 5% і сягнув $25,24 млрд. Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), це все одно на 15% менше, ніж було на рахунках держави у 2021 році.

Запас валюти вдалося збільшити завдяки двом факторам:

за рахунок міжнародної допомоги;

за рахунок зниження продажів доларів із резервів для утримання курсу гривні.

Як пояснив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, нинішній обсяг резервів покриває фінансування 3,2 місяця подальшого експорту за норми в 3 місяці.

Що вплинуло на обсяг ЗВР

Валютні надходження на рахунки уряду за місяць становили $4,16 млрд, а на обслуговування боргів Україна витратила $684 млн. Ще $85 млн Україна повернула Міжнародному валютному фонду (МВФ).

Операції НБУ. На міжбанку Нацбанк продав $2,09 млрд, а викупив $47,7 млн. Чистий продаж валюти у жовтні зменшився до $2,05 млн.

Курс валют. Оцінка вартості фінансових інструментів зменшилась на $33,2 млн.

Що таке золотовалютні резерви

Це грошовий резерв держави. Більшість золотовалютних резервів України — це цінні папери в іноземній валюті (долар), а також сама інвалюта й депозити в ній. Золотий запас України станом на 1 листопада 2022 року склав 5,7% від загального обсягу резервів:

[ + – ] Обсяг золотовалютних резервів України в жовтні збільшився на 5% і сягнув $25,24 млрд Фото: НБУ

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року стартує новий етап переговорів між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Голова НБУ Андрій Пишний розповів, що Київ налаштований на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні.

Також Фокус уже писав, що із січня по вересень 2022 року чистий прибуток платоспроможних українських банків склав 7,4 млрд грн. Минулого року цей показник становив 51,4 млрд грн