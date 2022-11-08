В Украине вводят новую форму декларации о доходах: кого коснется

Предприниматели получат два новых приложения к декларации о доходах. В них будут вноситься налоговые расчеты по отдельным налогам и видам деятельности.

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В Украине с нового года заработает новая форма декларации об имущественном положении и доходах. Как сообщает Государственная налоговая служба (ГНС) Украины, изменения коснутся, в основном, предпринимателей – им придется вносить больше данных.

Так, у предпринимателей с 1 января 2023 года будет два новых приложения к декларации о доходах. Туда нужно будет вносить налоговые расчеты по отдельным налогам и видам деятельности.

Приложение Ф4. Заполняется расчетом налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, а также налогооблагаемых доходов от продажи недвижимого и/или движимого имущества в течение отчетного года.

Заполняется расчетом налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, а также налогооблагаемых доходов от продажи недвижимого и/или движимого имущества в течение отчетного года. Приложение МНО. Это расчет общего минимального налогового обязательства за отчетный год для "ФОПов" (физлиц-предпринимателей), которые являются собственниками или законным пользователями сельскохозяйственных земель. Не распространяется на тех, кто избрал упрощенную систему налогообложения.

Эти изменения были одобрены Министерством финансов весной 2022 года. Но приказ ведомства вступит в силу с начала 2023 года.

Тем временем в Украине от уплаты НДС и ввозной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары, в частности, обогреватели и генераторы. В правительстве рассчитывают, что это поможет наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на них.

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