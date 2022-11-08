В Україні вводять нову форму декларації про доходи: кого торкнеться

Підприємці отримають два нових додатки до декларації про доходи. У них будуть вноситись податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності.

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В Україні з нового року запрацює нова форма декларації про майновий стан та доходи. Як повідомляє Державна податкова служба (ДПС) України, зміни торкнуться переважно підприємців — їм доведеться вносити більше даних.

Так, у підприємців з 1 січня 2023 року буде два нові додатки до декларації про доходи. Туди потрібно буде вносити податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності.

Додаток Ф4. Заповнюється розрахунком податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також оподатковуваних доходів від продажу нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного року.

Заповнюється розрахунком податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також оподатковуваних доходів від продажу нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного року. Додаток МНО. Це розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за звітний рік для "ФОПів" (фізособ-підприємців), які є власниками чи законними користувачами сільськогосподарських земель. Не поширюється на тих, хто обрав спрощену систему оподаткування.

Ці зміни схвалено Міністерством фінансів навесні 2022 року. Але наказ відомства набуде чинності з початку 2023 року.

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