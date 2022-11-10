Деолигархизация идет: какое имущество олигархов могут отобрать после "Укрнафты"

Контроль над собственностью утратили Богуслаев, Коломойский, Жеваго и Григоришин. Последует ли после первого прецедента национализации пяти стратегических предприятий во время военного положения волна изъятия активов у олигархов?

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Государство берет под полный контроль стратегически важные предприятия "Мотор Січ", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые ранее связывали с Вячеславом Богуслаевым, Константином Григоришиным, Константином Жеваго и Игорем Коломойским.

Как сообщает Фокус в своем новом обзоре "Национализация началась. Зачем государству "Укрнафта", заправки и "Мотор Січ", изъятые у олигархов активы приобретают статус военного имущества и передаются Минобороны Украины. По словам аналитика энергетических рынков Максима Белявского, вероятнее всего на национализированных предприятиях появятся временные администрации, которые будут действовать в соответствии с мобилизационной задачей и другими директивами Минобороны.

По мнению Игоря Ясько, управляющего партнера ЮК Winner, решение о национализации активов связано как с борьбой с олигархами, так и с оптимизацией работы стратегических предприятий во время войны. Напомним, о деолигархизации в Украине активно заговорили в 2021 году с подачи президента Владимира Зеленского. Похоже, в период военного положения борьба с олигархами в стране приобретает более радикальные формы.

Дмитрий Горюнов отмечает, что собственников национализированных предприятий объединяют предыдущие сложные отношения с украинским государством, а именно:

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владельцы группы "Приват", судятся с Украиной после национализации ПриватБанка и имели конфликты из-за "Укрнафты" и "Укртатнафты", где государство выступает совладельцем;

Вячеслав Богуслаев, президент "Мотор Січ", арестован в связи с подозрением в сотрудничестве с агрессором во время войны;

Константин Жеваго, владелец "АвтоКрАЗа", находится в розыске по обвинению в выводе средств из подконтрольного ему прогоревшего банка "Финансы и кредит";

гражданин РФ Константин Григоришин, владелец "Запорожтрансформатор", выступает фигурантом в судебных процессах между его облэнерго и НКРЭКУ. НКРЭКУ наложила беспрецедентно высокие штрафы по 1,7 млрд грн на две его компании из-за недопуска инспекций на объекты.

Вышеупомянутыми бизнесменами список лиц, у которых могут изъять имущество во время военного положения, может не ограничиться. Ведь, как говорят собеседники Фокуса, идея витала в воздухе задолго до российского вторжения.

Так, Дмитрий Горюнов напоминает, как летом 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял о рассмотрении возможности введения временных администраций на энергетические предприятия, в том числе, на облэнерго. А именно на брифинге в Краматорске, где состоялось выездное заседание СНБО 30 июня 2021 года, Данилов заявил о признаках монополизации на энергорынке и назвал восемь человек, которые на тот момент владели распределительными сетями. В их числе:

Ринат Ахметов;

Вадим Новинский;

братья Игорь и Григорий Суркисы;

Константин Григоришин;

Геннадий Боголюбов;

Игорь Коломойский;

Сергей Левочкин;

Юрий Бойко;

Михаил Воеводин.

Ранее, в январе 2021 года, выступая на заседании Верховной Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассуждал о возможности введения временных администраций в облгазах.

Более того, по иронии судьбы о пользе национализации некогда рассуждал вышеупомянутый Игорь Коломойский. Еще в августе 2019 года в своем интервью СМИ бизнесмен отметил, что для спасения Украины нужна общая национализация крупных государствообразующих предприятий плюс национализация разработки недр земли, то есть в нескольких отраслях стране нужен государственный капитализм.

В этом контексте нельзя исключать, что в силу военной целесообразности в стране вскоре могут национализировать и другие активы. "Учитывая сложное положение в электроэнергетике власти могут вернуться к этой идее. А чтобы контролировать всю цепочку в список [возможных кандидатов на национализацию] могут добавить также предприятия генерации и добычи энергетического угля", — предупреждает Горюнов.

Ранее Фокус анализировал возможные последствия национализации Альфа-Банка, который все еще находится под контролем российских бизнесменов.