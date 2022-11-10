Деолігархізація йде: яке майно олігархів можуть відібрати після "Укрнафти"

Контроль над власністю втратили Богуслаєв, Коломойський, Жеваго та Григоришин. Чи буде після першого прецеденту націоналізації п'яти стратегічних підприємств під час воєнного стану хвиля вилучення активів в олігархів?

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Держава бере під повний контроль стратегічно важливі підприємства "Мотор Січ", "Запоріжтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта" та "Укртатнафта", які раніше пов'язували з В'ячеславом Богуслаєвим, Костянтином Григоришиним, Костянтином Жеваго та Ігорем Коломойським.

Як повідомляє Фокус у своєму новому огляді "Націоналізація почалася. Навіщо державі "Укрнафта", заправки та "Мотор Січ", вилучені в олігархів активи набувають статусу військового майна і передаються Міноборони України. За словами аналітика енергетичних ринків Максима Білявського, найімовірніше на націоналізованих підприємствах з'являться тимчасові адміністрації, які діятимуть відповідно до мобілізаційного завдання та інших директив Міноборони.

На думку Ігоря Яська, керівного партнера ЮК Winner, рішення про націоналізацію активів пов'язане як із боротьбою з олігархами, так і з оптимізацією роботи стратегічних підприємств під час війни. Нагадаємо, про деолігархізацію в Україні активно заговорили у 2021 році з подачі президента Володимира Зеленського. Схоже, у період воєнного стану боротьба з олігархами в країні набуває радикальніших форм.

Дмитро Горюнов зазначає, що власників націоналізованих підприємств об'єднують попередні складні відносини з українською державою, а саме:

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, власники групи "Приват", судяться з Україною після націоналізації ПриватБанку та мали конфлікти через "Укрнафту" та "Укртатнафту", де держава виступає співвласником;

В'ячеслава Богуслаєва, президента "Мотор Січ", заарештовано у зв'язку з підозрою у співпраці з агресором під час війни;

Костянтин Жеваго, власник "АвтоКрАЗу", перебуває у розшуку за обвинуваченням у виведенні коштів із підконтрольного йому прогорілого банку "Фінанси та кредит";

громадянин РФ Костянтин Григоришин, власник "Запоріжтрансформатор", виступає фігурантом у судових процесах між його обленерго та НКРЕКУ. НКРЕКУ наклала безпрецедентно високі штрафи по 1,7 млрд грн на дві його компанії через недопуск інспекцій на об'єкти.

Вищезгаданими бізнесменами список осіб, у яких можуть вилучити майно під час воєнного стану, може не обмежитися. Адже, як кажуть співрозмовники Фокусу, ідея витала в повітрі задовго до російського вторгнення.

Так, Дмитро Горюнов нагадує, як улітку 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявляв про розгляд можливості запровадження тимчасових адміністрацій на енергетичні підприємства, зокрема, на обленерго. А саме на брифінгу в Краматорську, де відбулося виїзне засідання РНБО 30 червня 2021 року, Данілов заявив про ознаки монополізації на енергоринку та назвав вісім осіб, які на той момент володіли розподільчими мережами. Зокрема:

Рінат Ахметов;

Вадим Новинський;

брати Ігор та Григорій Суркіси;

Костянтин Григоришин;

Геннадій Боголюбов;

Ігор Коломойський;

Сергій Льовочкін;

Юрій Бойко;

Михайло Воєводін.

Раніше, у січні 2021 року, виступаючи на засіданні Верховної Ради, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль міркував про можливість запровадження тимчасових адміністрацій в облгазах.

Щобільше, за іронією долі про користь націоналізації, колись міркував вищезгаданий Ігор Коломойський. Ще у серпні 2019 року у своєму інтерв'ю ЗМІ бізнесмен зазначив, що для порятунку України потрібна спільна націоналізація великих державотворчих підприємств плюс націоналізація розробки надр землі, тобто в кількох галузях країні потрібний державний капіталізм.

У цьому контексті не можна відкидати, що через воєнну доцільність у країні незабаром можуть націоналізувати й інші активи. "З огляду на складне становище в електроенергетиці влада може повернутися до цієї ідеї. А щоб контролювати весь ланцюжок до списку [можливих кандидатів на націоналізацію] можуть додати також підприємства генерації та видобутку енергетичного вугілля", — попереджає Горюнов.

Раніше Фокус аналізував можливі наслідки націоналізації Альфа-Банку, який все ще перебуває під контролем російських бізнесменів.