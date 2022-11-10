Выручка растет: как кафе адаптировались к регулярным блэкаутам (инфографика)

Анализ данных выручки украинских заведений показал, что после резкого падения показателей, начиная с 10 октября, к началу ноября ситуация стала выравниваться.

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Издание "Реве та стогне ресторатор" совместно с компанией Poster провело исследование, которое показало, как массированные удары российских оккупантов по объектам инфраструктуры Украины сказались на работе кафе и ресторанов страны.

Изучив данные продаж 6,5 тыс. украинских заведений, исследователи пришли к выводу, что они постепенно адаптируются к частым отключениям электроэнергии, что отражается на выручке.

За точку отсчета авторы исследования взяли данные за 3-9 октября 2022 года. На следующий день, когда россияне нанесли первый массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, выручка кафе и ресторанов Украины упала на 22%, в Киеве этот показатель составил -27%.

До конца месяца показатели так и не восстановились, однако уже в начале ноября начался рост: по сравнению с началом октября выручка киевских заведений выросла на 6%, Днепра — на 5%, Львова — на 15%, Одессы — на 30%. В целом по стране рост выручки составил 7%.

Клиентам нужен свет

Теперь для потенциальных клиентов один из решающих факторов посещения заведения — наличие в нем света, поэтому многие собственники стали покупать генераторы. Однако это не панацея: опрошенные рестораторы говорят, что выручка также зависит от наличия воды и количества воздушных тревог. Кроме того, некоторых заведениям, например, пиццериям, мощности обычных генераторов не хватает. так как печи потребляют много энергии.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что отключение электроэнергии крайне негативно влияет на экономику страны. Из-за того, что предприятия не могут стабильно работать, объем производства в октябре снизился на 39%.

Напомним, осенью Всемирный банк опубликовал отчет Economic outlook, в котором спрогнозировал, что украинская экономика по итогам 2022 года снизится на 35%. Однако уже в 2023 году рост внутреннего валового продукта Украины составит 3,3%, а в 2024-ом — 4,1%.