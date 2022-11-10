Виручка росте: як кафе адаптувалися до регулярних блекаутів (інфографіка)

Аналіз даних виторгу українських закладів показав, що після різкого падіння показників, починаючи з 10 жовтня, на початок листопада ситуація почала вирівнюватися.

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Видання "Реве та стогне ресторатор" спільно з компанією Poster провело дослідження, яке показало, як масовані удари російських окупантів по об'єктах інфраструктури України позначилися на роботі кафе та ресторанів країни.

Вивчивши дані продажів 6,5 тис. українських закладів, дослідники дійшли висновку, що вони поступово адаптуються до частих відключень електроенергії, що позначається на виручці.

За точку відліку автори дослідження взяли дані за 3-9 жовтня 2022 року. Наступного дня, коли росіяни завдали першого масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, виручка кафе та ресторанів України впала на 22%, у Києві цей показник становив -27%.

До кінця місяця показники так і не відновилися, проте вже на початку листопада почався ріст: порівняно з початком жовтня виторг київських закладів зріс на 6%, Дніпра — на 5%, Львова — на 15%, Одеси — на 30%. Загалом у країні ріст виручки становив 7%.

Клієнтам потрібне світло

Тепер для потенційних клієнтів один із вирішальних факторів відвідування закладу — наявність у ньому світла, тому багато власників почали купувати генератори. Однак це не панацея: опитані ресторатори кажуть, що виторг також залежить від наявності води та кількості повітряних тривог. Крім того, деяким закладам, наприклад, піцеріям, потужності звичайних генераторів не вистачає, оскільки печі споживають багато енергії.

Раніше Міністриня економіки України Юлія Свириденко повідомила, що відключення електроенергії вкрай негативно впливає на економіку країни. Через те, що підприємства не можуть стабільно працювати, обсяг виробництва у жовтні знизився на 39%.

Нагадаємо, восени Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, у якому спрогнозував, що українська економіка за підсумками 2022 року знизиться на 35%. Проте вже в 2023 році ріст внутрішнього валового продукту України становитиме 3,3%, а в 2024-му — 4,1%.