Полеты во сне и наяву. Как украинцы путешествуют по миру во время войны

Война заметно осложнила поездки за границу. Но даже без авиасообщения с миром изобретательные граждане находят альтернативные пути в другие страны. Какие иностранные аэропорты украинцы используют чаще всего и как до них добираются из украинских городов?

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"Меня не покидает ощущение, что мы отброшены на десять лет назад. Тогда я часто путешествовала автобусами, ведь из аэропортов Украины не было доступно столько направлений и рейсов, как это было накануне войны. А теперь снова автобусы, очереди на границе и два дня в пути", — делится с Фокусом впечатлениями от путешествий во время войны киевлянка Марианна Полищук.

Сегодня путешествия за границу, за редкими исключениями, — женское дело. Ведь большинство военнообязанных мужчин покидать территорию Украины могут только в мечтах. Хотя коррупционные варианты никто не отменял — Фокус уже писал, что за $3-5 тыс. мужчины получают документ, который позволяет им покидать Украину в течение трех месяцев. Желающих получить таким образом свободу — немало.

"У моего мужа справка закончилась, скоро сделаем новую", — сообщила Фокусу украинка, по понятным причинам не пожелавшая озвучивать свое имя.

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"Главная проблема в сфере международных пассажирских перевозок – конечно же, остановка авиасообщения. Пассажирские потоки вынужденно переориентировались на железнодорожные, автобусные и автомобильные поездки. Между тем, сфера авиации несет беспрецедентные потери – уже более $110 млрд, из которых $2 млрд составляют убытки за повреждение 12 аэропортов", — комментирует ситуацию Андрей Буренок, основатель сервиса поиска авиабилетов и путешествий tripmydream.

Собеседник Фокуса добавляет, что крупнейшие украинские авиакомпании (МАУ и SkyUp) перевели свой флот и экипажи в лизинг за границу, часть самолетов лизингодатели вывезли из страны еще до начала полномасштабной войны, а часть так и осталась стоять в аэропортах, как, например, некоторые самолеты МАУ, Azur Air, а также весь флот Windrose.

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Еще одной проблемой, по словам Андрея Буренка, стало отсутствие практики у украинских пилотов, поскольку только часть из них продолжает выполнять рейсы за границей, в то время как многие вовсе утратили работу. А если пилот не летает более полугода — ему придется заново сдавать экзамен.

[ + – ] Часть самолетов украинских лизингодателей вывезли из страны еще до начала полномасштабной войны, а часть так и осталась стоять в аэропортах Фото: avianews.com

Добрые соседи. Куда едут украинцы, чтобы пересесть на самолет

Пока украинская гражданская авиация переживает сложные времена, гражданам Украины приходится искать альтернативные пути для путешествий. Андрей Буренок отмечает, что украинцам, чтобы воспользоваться авиатранспортом, сначала нужно добраться до одной из соседних европейских стран. А это:

Польша

Венгрия

Словакия

Румыния

Молдова

"Самое популярное направление – Польша, поскольку туда достаточно легко доехать прямыми железнодорожными рейсами в Пшемысль или Варшаву. От Пшемысля за 1,5 часа можно добраться до аэропорта Жешува, а за 3-4 часа – до аэропортов Кракова, Катовице или Люблина, — рассказывает Андрей Буренок. – В Варшаве есть два аэропорта: центральный аэропорт Шопена и Варшава-Модлин. Из аэропорта Шопена выполняются рейсы по всему миру, а из аэропорта Модлин, преимущественно, по Европе летают популярные лоукостеры".

[ + – ] Из польских аэропортов популярные лоукостеры выполняют рейсы по всему миру

Соответственно, тем, кто собирается лететь в Америку или Азию, собеседник Фокуса советует аэропорт Шопена в Варшаве, из которого выполняется большинство межконтинентальных рейсов. А тем, кто дальше планирует путешествовать по Европе, могут подойти аэропорты Варшавы, Кракова или Катовице, откуда пассажирам доступны рейсы по большому количеству европейских направлений.

Мария Терещенко, юрист юридической фирмы "Анте", подтверждает, что главными для путешествующих украинцев стали аэропорты Польши — Варшавы, Жешува, Кракова — откуда летают лоукостеры WizzAir и Ryanair, а цены на билеты бывают довольно комфортными.

Инфраструктура Польши, очевидно, выигрывает от наплыва путешественников из Украины. Согласно внутренней аналитике tripmydream, количество транзакций за авиабилеты с вылетом из Польши выросло в 3-4 раза. А это означает, что тысячи украинцев несут дополнительные расходы на территории Польши на ночлег (при необходимости), местный транспорт, услуги, питание и т.д.

"Кроме Польши, украинцы сейчас также летают из аэропортов Молдовы (Кишинев), Румынии (Бухарест), Венгрии (Будапешт), — продолжает Мария Терещенко. – В частности, международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште выступает хабом лоукостера WizzAir, поэтому из него доступно большое количество рейсов в разные города Европы по умеренным ценам".

[ + – ] Из Международного аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште лоукостер WizzAir выполняет большое количество рейсов по умеренным ценам

По мнению киевлянки Ирины Шевченко, удобнее и дешевле добираться до европейских государств именно через Будапешт.

"Летом WizzAir проводил акцию для украинцев – более 100 тыс. билетов за ноль гривен. Некоторым счастливчикам удалось схватить бесплатный билет и, при необходимости, уже за плату добавить багаж. Однако и без этого WizzAir – лоукостер, и билеты по Европе по-прежнему достаточно доступны. То есть, если планировать поездку заранее и отслеживать акции, можно существенно сэкономить", — делится опытом Ирина.

Другая собеседница Фокуса Валерия Равлык отметила, что при покупке заранее билетов на самолет, например, из Кракова в Рим, как правило, билеты в обе стороны с багажом 20 кг не превысят 210 евро на человека. Но, конечно, может быть и дешевле — 50-120 евро, зависит от периода поездки, аэропорта вылета, популярности направления и потребности в оплате багажа.

Варианты поездок из Украины в Европу

Цель Логистика из Украины Логистика от пункта прибытия до аэропорта Общие затраты на одного человека (с багажом 20 кг), в одну сторону* Вена Автобус Одесса - Яссы Самолет Яссы - Вена 122 евро Дортмунд Поезд Киев- Пшемысль, поезд Пшемысль - Катовице Самолет Катовице - Дортмунд 125 евро Рим Автобус Киев-Будапешт Самолет Будапешт - Рим 245 евро Барселона Поезд Киев- Пшемысль, поезд Пшемысль - Варшава Самолет Варшава - Барселона 150 евро Лондон Поезд Киев - Пшемысль, поезд Пшемысль - Краков Самолет Краков - Лондон (Станстед) 90 евро Париж Поезд Киев - Варшава, поезд Варшава - Познань Самолет Познань - Париж (Бове) 130 евро

*без учета возможной ночевки в отеле, цены ориентировочные, для примера рассчитаны на декабрьские даты, рейсы только лоукостеров

Андрей Буренок отметил, что путешествия через Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову больше подходят тем, кто отправляется из южных и западных областей Украины.

"Из Одессы летают через Кишинев, а оттуда или прямыми рейсами в Европу или дальше через Стамбул", — делится опытом жительница Одессы.

Действительно, как правило, из Кишинева летает много рейсов по разным направлениям.

"Однако из-за того, что ситуация в Молдове из-за войны в Украине становится более напряженной, некоторые авиакомпании переносят свои рейсы из Кишинева. WizzAir, например, с начала войны в Украине перенес все рейсы в Яссы – ближайший аэропорт Румынии. С сентября рейсы вернули в Кишинев, но все равно остается неуверенность", — делится сомнениями украинка, которая в последнее время несколько раз летала через Кишинев.

Поезд — "призрак", автобусы, BlaBlaCar. Как украинцы пересекают границу

По словам Андрея Буренка, сейчас наиболее востребованы среди украинцев, которые отправляются за границу, рейсы "Укрзализныци". "Самый удобный способ — доехать поездом в Польшу. На границах теряешь где-то 4 часа, а не по 12 часов, как в автобусе. Автобусов сейчас много разных, но на поезде ехать дешевле и удобнее с ребенком", — рассказывает Фокусу жительница Киева.

"Поезда в Польшу курсируют ежедневно, и спрос на них очень высок. Продажа билетов открывается за 20 суток, и лучше их брать заранее. Впрочем, в случае высокого спроса перевозчик часто добавляет вагоны, так что билеты могут появиться в системе даже за день до отправки. Кстати, по направлению Киев – Варшава в последнее время предложение билетов увеличили в 2,5 раза в связи с высоким спросом", — уточняет Андрей Буренок.

[ + – ] В Польшу из Украины регулярно курсируют скоростные поезда Интерсити Фото: Украинская правда

О вышеупомянутом поезде Киев — Варшава среди украинцев, часто путешествующих за границу, уже слагают легенды.

"Варшавский поезд — призрак, все знают, что он есть, но билетов на него не достать", — шутят остроумные украинцы. Одна из собеседниц Фокуса утверждает, что билеты на этот поезд целыми вагонами выкупают перекупщики, как групповые, — на одного человека, и затем продают их на площадке объявлений olx.

"Племянник, ехавший на обучение в Нидерланды, сначала купил билет на самолет Варшава – Эйндховен, а билетов на поезд Киев – Варшава купить не смог, поскольку их мгновенно разобрали. Тогда парень нашел посредников, которые общались с ним в мессенджере и предложили билет, оформленный на фамилию некоей женщины, что отказалась от поездки, по более высокой цене, чем билет от УЗ. Получив деньги, посредники позже вернули 500 грн и попросили отдать их проводнику поезда, который, якобы, был в курсе, что ехать по билету будет не женщина, а этот парень", — рассказывает конспирологическую историю киевлянка Оксана. По ее словам, авантюра удалась — племянник сел на поезд и без приключений доехал в Варшаву.

Альтернативой для тех, кто не желает штурмовать поезд-призрак, могут стать поезда из Киева в польский Пшемысль (Интерсити и купейный, что следуют ежедневно), а еще — многочисленные автобусы. Найти авто или автобус, скажем, в Варшаву, также можно с помощью онлайн-платформы для поиска автомобильных попутчиков blablacar.

[ + – ] За границу можно отправиться на многочисленных автобусных рейсах Фото: lublin112.pl

В Будапешт опрошенные Фокусом граждане советуют ехать из Киева поездом через Мукачево, далее из Мукачево в Захонь, где на вокзале можно получить "билет солидарности" за 0 грн и за четыре часа добраться на поезде до Будапешта. Кстати, в Будапеште общественный транспорт для украинцев до конца 2022 года остается бесплатным.

В Молдову украинцам, особенно жителям южных регионов, можно попасть достаточно просто.

"Мы пешком перешли границу за 15 минут в Могилев-Подольском (Винницкая обл), а там сели на маршрутку и через три часа уже были в столице Молдовы", — делится опытом одна из собеседниц Фокуса. Из Киева добраться до Кишинева можно поездом УЗ или на автобусе.

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Путь для украинцев за границу заметно усложнился. Соответственно, возрастают риски любых форс-мажоров. Успех предприятия, по словам Андрея Буренка, зависит от того, был ли у человека опыт путешествий раньше и какой у него уровень знания английского и других иностранных языков: если есть знание английского и умение самостоятельно организовывать логистику – будет гораздо проще.

Однако даже большой туристический опыт не поможет избежать дополнительных затрат денег и времени.

"Если раньше добраться в любую европейскую столицу можно было за 2-3 часа, то теперь это занимает, в среднем, сутки. Более того, это еще тот квест, ведь нужно сменить несколько видов транспорта, а не просто сесть на самолет и долететь куда нужно", — жалуется Андрей Буренок.

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"Расходы увеличились на стоимость билетов на поезд или автобус в зарубежный аэропорт, — рассказывает опытная путешественница из Киева. — Если сами авиабилеты можно купить довольно дешево (например, 3-6 тыс грн на двоих из Польши в Германию или из Польши в Италию), то билет из Перемышля в Катовице на одного стоит около 450 грн, а в Перемышль из Киева на Интерсити — 950 грн. Вот и получается, что дорога в аэропорт в одну сторону на двоих добавляет к бюджету еще 2,8 тыс. грн, что почти эквивалентно авиабилетам. А возможно, понадобится еще и ночлег где-нибудь в Катовице, Кракове или Варшаве, а это еще 55-75 евро в двухместном номере в весьма средней гостинице".

По словам Андрея Буренка, средний чек путешествия из Украины вырос примерно в 1,5 раза еще и из-за того, что пассажиры теперь часто покупают билеты за день-два или за 1-2 недели до поездки, а не заранее (за месяц-два), как прежде. Ведь в условиях войны заблаговременное планирование становится для украинцев недостижимой роскошью, как и полеты из аэропортов родных городов. В связи с этим многие откладывают путешествия по миру до лучших времен — до победы.