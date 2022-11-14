ТОП-10 ближайших аэропортов. Куда украинцы едут, чтобы пересесть на самолет
Чтобы путешествовать по миру во время войны, украинцам приходится выезжать из страны и добираться в ближайшие аэропорты возле границы. Фокус выяснил, какие маршруты стали наиболее популярны.
Пока во время военного положения пассажирские самолеты в Украине не летают, гражданам страны приходится подыскивать альтернативные пути для путешествий по миру, о чем пишет Фокус в своем новом обзоре "Полеты во сне и наяву. Как украинцы путешествуют по миру во время войны".
По словам Андрея Буренка, основателя сервиса поиска авиабилетов и путешествий tripmydream, самым популярным для украинцев направлением стала Польша, куда можно легко доехать прямыми поездами в Пшемысль или Варшаву.
"От Пшемысля можно за 1,5 часа доехать до аэропорта Жешува, а за 3-4 часа – до аэропортов Люблина, Кракова и Катовице, — уточняет Буренок. – В Варшаве есть центральный аэропорт Шопена и аэропорт Варшава-Модлин. Тем, кто собирается лететь в Америку или Азию, можно посоветовать аэропорт Шопена в Варшаве, из которого выполняется большинство межконтинентальных рейсов. А тем, кто путешествует по Европе подойдут аэропорты Варшавы, Кракова или Катовице".
Мария Терещенко, юрист юридической фирмы "Анте", добавляет, что из аэропортов Варшавы, Жешува, Кракова летают лоукостеры WizzAir и Ryanair, а цены на билеты бывают вполне умеренными.
"Украинцы также летают из аэропортов Молдовы, Румынии и Венгрии, — продолжает Терещенко. – Так, международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште — хаб лоукостера WizzAir. Из него отправляются рейсы в разные города Европы по умеренным ценам".
Варианты поездок из Украины в Европу
Цель
Логистика из Украины
Логистика от пункта прибытия до аэропорта
Общие затраты на одного человека (с багажом 20 кг), в одну сторону*
Вена
Автобус Одесса - Яссы
Самолет Яссы - Вена
122 евро
Дортмунд
Поезд Киев- Пшемысль, поезд Пшемысль - Катовице
Самолет Катовице - Дортмунд
125 евро
Рим
Автобус Киев-Будапешт
Самолет Будапешт - Рим
245 евро
Барселона
Поезд Киев- Пшемысль, поезд Пшемысль - Варшава
Самолет Варшава - Барселона
150 евро
Лондон
Поезд Киев - Пшемысль, поезд Пшемысль - Краков
Самолет Краков - Лондон (Станстед)
90 евро
Париж
Поезд Киев - Варшава, поезд Варшава - Познань
Самолет Познань - Париж (Бове)
130 евро
*без учета возможной ночевки в отеле, цены ориентировочные, для примера рассчитаны на декабрьские даты, рейсы только лоукостеров
Андрей Буренок уточняет, что аэропорты Венгрии, Молдовы, Словакии и Румынии подойдут тем, кто выезжает из южных и западных регионов Украины. Как рассказала Фокусу собеседница из Одессы, одесситы теперь летают через Кишинев, а оттуда или прямыми рейсами в Европу или дальше через Стамбул. "Из Черновцов очень близко добираться до Сучавы (Румыния). В местном аэропорту рейсов немного, но, например, можно улететь в Италию", — добавляет другая участница опроса Фокуса.
ТОП-10 аэропортов возле границы, через которые украинцам удобнее всего летать во время войны
- Варшава (Польша): аэропорт имени Фредерика Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie)
- Варшава (Польша): аэропорт Варшава-Модлин (Port Lotniczy Warszawa/Modlin)
- Жешув (Польша): аэропорт Жешув-Ясенка (Rzeszow-Jasionka Airport)
- Люблин (Польша): аэропорт Люблин (Port Lotniczy Lublin)
- Краков (Польша): аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II (John Paul II International Airport Kraków-Balice)
- Катовице (Польша): аэропорт Катовице-Пыжовице (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice)
- Будапешт (Венгрия): аэропорт имени Ференца Листа (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér)
- Кишинев (Молдова): аэропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chişinău)
- Сучава (Румыния): аэропорт им. Штефана Великого (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava)
- Кошице (Словакия): аэропорт Кошице (Medzinárodné letisko Košice)
Напомним, сервис BlaBlaCar будет брать комиссию за поездки по Украине. Сообщается, что пассажиры будут платить компании около 10% стоимости путешествия.
Ранее Фокус писал, что опрошенные изданием эксперты сделали предположение, что полеты в Украину гражданской авиации восстановятся в течение 6-12 месяцев после окончания военных действий.