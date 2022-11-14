ТОП-10 ближайших аэропортов. Куда украинцы едут, чтобы пересесть на самолет

Чтобы путешествовать по миру во время войны, украинцам приходится выезжать из страны и добираться в ближайшие аэропорты возле границы. Фокус выяснил, какие маршруты стали наиболее популярны.

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Пока во время военного положения пассажирские самолеты в Украине не летают, гражданам страны приходится подыскивать альтернативные пути для путешествий по миру, о чем пишет Фокус в своем новом обзоре "Полеты во сне и наяву. Как украинцы путешествуют по миру во время войны".

По словам Андрея Буренка, основателя сервиса поиска авиабилетов и путешествий tripmydream, самым популярным для украинцев направлением стала Польша, куда можно легко доехать прямыми поездами в Пшемысль или Варшаву.

"От Пшемысля можно за 1,5 часа доехать до аэропорта Жешува, а за 3-4 часа – до аэропортов Люблина, Кракова и Катовице, — уточняет Буренок. – В Варшаве есть центральный аэропорт Шопена и аэропорт Варшава-Модлин. Тем, кто собирается лететь в Америку или Азию, можно посоветовать аэропорт Шопена в Варшаве, из которого выполняется большинство межконтинентальных рейсов. А тем, кто путешествует по Европе подойдут аэропорты Варшавы, Кракова или Катовице".

Мария Терещенко, юрист юридической фирмы "Анте", добавляет, что из аэропортов Варшавы, Жешува, Кракова летают лоукостеры WizzAir и Ryanair, а цены на билеты бывают вполне умеренными.

"Украинцы также летают из аэропортов Молдовы, Румынии и Венгрии, — продолжает Терещенко. – Так, международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште — хаб лоукостера WizzAir. Из него отправляются рейсы в разные города Европы по умеренным ценам".

Варианты поездок из Украины в Европу

Цель Логистика из Украины Логистика от пункта прибытия до аэропорта Общие затраты на одного человека (с багажом 20 кг), в одну сторону* Вена Автобус Одесса - Яссы Самолет Яссы - Вена 122 евро Дортмунд Поезд Киев- Пшемысль, поезд Пшемысль - Катовице Самолет Катовице - Дортмунд 125 евро Рим Автобус Киев-Будапешт Самолет Будапешт - Рим 245 евро Барселона Поезд Киев- Пшемысль, поезд Пшемысль - Варшава Самолет Варшава - Барселона 150 евро Лондон Поезд Киев - Пшемысль, поезд Пшемысль - Краков Самолет Краков - Лондон (Станстед) 90 евро Париж Поезд Киев - Варшава, поезд Варшава - Познань Самолет Познань - Париж (Бове) 130 евро

*без учета возможной ночевки в отеле, цены ориентировочные, для примера рассчитаны на декабрьские даты, рейсы только лоукостеров

Андрей Буренок уточняет, что аэропорты Венгрии, Молдовы, Словакии и Румынии подойдут тем, кто выезжает из южных и западных регионов Украины. Как рассказала Фокусу собеседница из Одессы, одесситы теперь летают через Кишинев, а оттуда или прямыми рейсами в Европу или дальше через Стамбул. "Из Черновцов очень близко добираться до Сучавы (Румыния). В местном аэропорту рейсов немного, но, например, можно улететь в Италию", — добавляет другая участница опроса Фокуса.

ТОП-10 аэропортов возле границы, через которые украинцам удобнее всего летать во время войны

Варшава (Польша) : аэропорт имени Фредерика Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie)

: аэропорт имени Фредерика Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie) Варшава (Польша): аэропорт Варшава-Модлин (Port Lotniczy Warszawa/Modlin)

аэропорт Варшава-Модлин (Port Lotniczy Warszawa/Modlin) Жешув (Польша): аэропорт Жешув-Ясенка (Rzeszow-Jasionka Airport )

аэропорт Жешув-Ясенка (Rzeszow-Jasionka Airport Люблин (Польша): аэропорт Люблин (Port Lotniczy Lublin)

аэропорт Люблин (Port Lotniczy Lublin) Краков (Польша): аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II (John Paul II International Airport Kraków-Balice)

аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II (John Paul II International Airport Kraków-Balice) Катовице (Польша): аэропорт Катовице-Пыжовице (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice)

аэропорт Катовице-Пыжовице (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice) Будапешт (Венгрия): аэропорт имени Ференца Листа (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér)

аэропорт имени Ференца Листа (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) Кишинев (Молдова): аэропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chişinău)

аэропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chişinău) Сучава (Румыния): аэропорт им. Штефана Великого (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava)

аэропорт им. Штефана Великого (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava) Кошице (Словакия): аэропорт Кошице (Medzinárodné letisko Košice)

Напомним, сервис BlaBlaCar будет брать комиссию за поездки по Украине. Сообщается, что пассажиры будут платить компании около 10% стоимости путешествия.

Ранее Фокус писал, что опрошенные изданием эксперты сделали предположение, что полеты в Украину гражданской авиации восстановятся в течение 6-12 месяцев после окончания военных действий.