ТОП 10 найближчих аеропортів. Куди українці їдуть, щоби пересісти на літак

Щоб подорожувати світом під час війни, українцям доводиться виїжджати з країни та добиратися до найближчих аеропортів біля кордону. Фокус з'ясував, які маршрути стали найпопулярнішими.

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Поки під час воєнного стану пасажирські літаки в Україні не літають, громадянам країни доводиться підшукувати альтернативні шляхи для подорожей світом, про що пише Фокус у своєму новому огляді "Польоти уві сні та наяву. Як українці подорожують світом під час війни".

За словами Андрія Буренка, засновника сервісу пошуку авіаквитків та подорожей tripmydream, найпопулярнішим для українців напрямком стала Польща, куди можна легко доїхати прямими потягами до Перемишля чи Варшави.

"Від Перемишля можна за 1,5 години доїхати до аеропорту Жешува, а за 3-4 години — до аеропортів Любліна, Кракова та Катовиці, — уточнює Буренок. — У Варшаві є центральний аеропорт Шопена та аеропорт Варшава-Модлін. Тим, хто збирається летіти до Америки чи Азії, можна порадити аеропорт Шопена у Варшаві, з якого виконується більшість міжконтинентальних рейсів. А тим, хто подорожує Європою підійдуть аеропорти Варшави, Кракова чи Катовиці".

Марія Терещенко, юристка юридичної фірми "Анте", додає, що з аеропортів Варшави, Жешува, Кракова літають лоукостери WizzAir та Ryanair, а ціни на квитки бувають цілком помірними.

"Українці також літають з аеропортів Молдови, Румунії та Угорщини, — продовжує Терещенко. — Так, міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста в Будапешті — хаб лоукостера WizzAir. З нього вирушають рейси до різних міст Європи за помірними цінами".

Варіанти поїздок з України до Європи

Мета Логістика з України Логістика від пукнкту прибуття до аеропорту Загальні витрати на одну людину (з багажем 20 кг), в один бік* Відень Автобус Одеса - Ясси Літак Ясси - Відень 122 євро Дортмунд Потяг Київ - Перемишль, потяг Перемишль - Катовіце Літак Катовіце - Дортмунд 125 євро Рим Автобус Київ-Будапешт Літак Будапешт - Рим 245 євро Барселона Потяг Київ- Перемишль, потяг Перемишль - Варшава Літак Варшава - Барселона 150 євро Лондон Потяг Київ - Перемишль, потяг Перемишль - Краків Літак Краків - Лондон (Станстед) 90 євро Париж Потяг Київ - Варшава, потяг Варшава - Познань Літак Познань - Париж (Бове) 130 євро

*без урахування можливої ночівлі в готелі, ціни орієнтовні, наприклад розраховані на грудневі дати, рейси тільки лоукостерів

Андрій Буренок уточнює, що аеропорти Угорщини, Молдови, Словаччини та Румунії підійдуть тим, хто виїжджає із південних та західних регіонів України. Як розповіла Фокусу співрозмовниця з Одеси, одесити тепер літають через Кишинів, а звідти або прямими рейсами до Європи, або далі через Стамбул. "З Чернівців дуже близько добиратися до Сучави (Румунія). У місцевому аеропорту рейсів небагато, але, наприклад, можна полетіти в Італію", — додає інша учасниця опитування Фокуса.

ТОП 10 аеропортів біля кордону, через які українцям найзручніше літати під час війни

Варшава (Польща) : аеропорт імені Фредеріка Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie)

: аеропорт імені Фредеріка Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie) Варшава (Польща): аеропорт Варшава-Модлін (Port Lotniczy Warszawa/Modlin)

аеропорт Варшава-Модлін (Port Lotniczy Warszawa/Modlin) Ряшів (Польща): аеропорт Ряшів-Ясенка (Rzeszow-Jasionka Airport)

аеропорт Ряшів-Ясенка (Rzeszow-Jasionka Airport) Люблін (Польща): аеропорт Люблін (Port Lotniczy Lublin)

аеропорт Люблін (Port Lotniczy Lublin) Краків (Польща): аеропорт Краків-Баліце імені Івана Павла ІІ (John Paul II International Airport Kraków-Balice)

аеропорт Краків-Баліце імені Івана Павла ІІ (John Paul II International Airport Kraków-Balice) Катовиці (Польща): аеропорт Катовиці-Пижовіце (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice)

аеропорт Катовиці-Пижовіце (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice) Будапешт (Угорщина): аеропорт імені Ференца Ліста (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér)

аеропорт імені Ференца Ліста (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér) Кишинів (Молдова): аеропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chişinău)

аеропорт Кишинева (Aerportul Internaţional Chişinău) Сучава (Румунія): аеропорт ім. Штефана Великого (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava)

аеропорт ім. Штефана Великого (Aeroportul Internațional "Ștefan cel Mare" Suceava) Кошиці (Словаччина): аеропорт Кошице (Medzinárodné letisko Košice)

Нагадаємо, сервіс BlaBlaCar братиме комісію за поїздки Україною. Повідомляється, що пасажири платитимуть компанії близько 10% від вартості подорожі.

Раніше Фокус писав, що опитані виданням експерти зробили припущення, що польоти в Україну цивільної авіації відновляться протягом 6-12 місяців після закінчення воєнних дій.