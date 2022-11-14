Новые реалии: в России резко вырос спрос на бункеры

За покупку бункера россиянам придется выложить около миллиона рублей, а может даже больше.

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В России после заявления Владимира Путина о введении частичной мобилизации 21 сентября 2022 года, резко вырос спрос на частные бункеры. Об этом сообщают российские СМИ.

Активнее всех подземными укрытиями интересуются жители российского юга и территорий, которые якобы подвергаются обстрелам ВСУ. Однако до реализации доходит лишь небольшая часть заявок — главная причина заключается в высокой стоимости сооружения бункеров.

"После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже в феврале", — поделился с журналистами основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик.

Сколько стоит россиянам покупка бункера

Стоимость убежища рассчитывается в зависимости от его типа — это может быть и готовый бункер со всем необходимым оборудованием, который монтируется на земельном участке, и объект капитального строительства, который является полноценным подземным домом.

Кроме того, переоборудовать в бомбоубежище можно и обычный подвал. Местные эксперты говорят, что за покупку бункера россиянам придется выложить около миллиона рублей, а может даже больше.

Например, по словам главы "Спецгеопроекта" Данилы Андреева, его фирма занималась строительством площадью 300 квадратных метров в Ленобласти. Такой объект стоил "несколько миллионов долларов".

"Это полноценный дом, только под землей. Там была отдельная зона для обслуживающего персонала, отдельная зона для владельцев, большой склад", — отметил Андреев.

Ранее стало известно, что в России из-за опасений по поводу расширения географии военных действий начали проверку бомбоубежищ. Параллельно с этим, в приграничных с Украиной российских областях местные власти официально объявили о подготовке укрытий.

Напомним, в марте 2022 года российские войска сбросили сверхмощную бомбу на Драматический театр в Мариуполе, где от обстрелов прятались сотни мирных горожан.