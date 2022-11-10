Россия готовится к войне на своей территории, в стране начали проверку бомбоубежищ, – СМИ

Российские госслужащие осматривают и ремонтируют подвалы и другие укрытия, которые не использовались со времен СССР. Но официальной информации об этом в стране-агрессоре нет.

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В России из-за опасений по поводу расширения географии военных действий начали проверку бомбоубежищ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как уточняют журналисты, российские государственные служащие проверяют подвалы и другие укрытия, ремонтируют и очищают объекты, которые не использовались со времен СССР.

Эти шаги являются частью более широких усилий власти РФ обеспечить готовность инфраструктуры гражданской обороны в случае расширения военных действий.

Как рассказывают источники, кампанию по подготовке бомбоубежищ официально не объявляли. При этом она не обусловлена ​​какими-либо конкретными угрозами или планами использования инфраструктуры гражданской обороны. Тем не менее после того, как в России столкнулись с рядом бюрократических проблем из-за мобилизации 300 тыс. людей осенью, Кремль не хочет рисковать и надеется заранее подготовиться к войне на территории РФ.

Параллельно с этим, в приграничных с Украиной российских областях местные власти официально объявили о подготовке укрытий.

Проверка бомбоубежищ — яркий пример того, как полномасштабная война в Украине на протяжении девяти месяцев влечет за собой все более широкую милитаризацию российского общества.

Один из московских риэлторов рассказал изданию, что некоторые клиенты уже интересуются, есть ли в предлагаемых квартирах бомбоубежища в здании.

В то же время, Киев настойчиво повторяет, что цель Украины состоит в том, чтобы освободить территорию страны от захватчиков. А США и другие партнеры так и вовсе ограничили поставки в Украину некоторых наступательных вооружений и дальнобойного оружия, чтобы избежать риска эскалации.

Напомним, в Курской области хотят копать окопы возле магазинов. Защитные сооружения строят и в Белгородской области.

Ранее Фокус писал о том, что Россия и США готовятся к переговорам о ядерном оружии. Они могут состояться в ближайшее время.