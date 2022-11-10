Росія готується до війни на своїй території, в країні розпочали перевірку бомбосховищ, – ЗМІ

Російські держслужбовці оглядають та ремонтують підвали й інші укриття, які не використовувалися з часів СРСР. Але офіційної інформації про це в країні-агресорі немає.

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У Росії через побоювання з приводу розширення географії бойових дій розпочали перевірку бомбосховищ. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Як уточнюють журналісти, російські державні службовці перевіряють підвали й інші укриття, ремонтують та очищають об'єкти, які не використовувалися з часів СРСР.

Ці кроки є частиною ширших зусиль влади РФ забезпечити готовність інфраструктури цивільної оборони у разі розширення воєнних дій.

Як розповідають джерела, кампанію з підготовки бомбосховищ офіційно не оголошували. При цьому вона не обумовлена ​​конкретними загрозами або планами використання інфраструктури цивільної оборони. Проте після того, як у Росії зіткнулися з низкою бюрократичних проблем через мобілізацію 300 тис. людей восени, Кремль не хоче ризикувати і сподівається наперед підготуватися до війни на території РФ.

Паралельно з цим, у прикордонних з Україною російських областях місцева влада офіційно оголосила про підготовку укриттів.

Перевірка бомбосховищ — яскравий приклад того, як повномасштабна війна в Україні протягом дев'яти місяців спричиняє дедалі ширшу мілітаризацію російського суспільства.

Один із московських ріелторів розповів виданню, що деякі клієнти вже цікавляться, чи є у пропонованих квартирах бомбосховища в будівлі.

Водночас, Київ наполегливо повторює, що мета України полягає у тому, щоб звільнити територію країни від загарбників. А США й інші партнери взагалі обмежили постачання в Україну деяких наступальних озброєнь і далекобійної зброї, щоб уникнути ризику ескалації.

Нагадаємо, у Курській області хочуть копати окопи біля магазинів. Захисні споруди будують і в Бєлгородській області.

Раніше Фокус писав про те, що Росія та США готуються до переговорів про ядерну зброю. Вони можуть відбутися найближчим часом.