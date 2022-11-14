Нові реалії: у Росії різко зріс попит на бункери

За купівлю бункера росіянам доведеться викласти близько мільйона рублів, а може, навіть більше.

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У Росії після заяви Володимира Путіна про запровадження часткової мобілізації 21 вересня 2022 року різко зріс попит на приватні бункери. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Найактивніше підземними укриттями цікавляться жителі російського півдня та територій, які нібито зазнають обстрілів ЗСУ. Однак до реалізації доходить лише невелика частина заявок — головна причина полягає у високій вартості спорудження бункерів.

"Після 21 вересня попит різко зріс: кількість запитів у нас на сайті збільшилася на 430%. Хоча далеко не всі із заявок дійшли до реалізації, але підвищений інтерес був. Такого не спостерігалося навіть у лютому", — поділився з журналістами засновник проєкту BunkerHouse Микита Малежик.

Скільки коштує росіянам купівля бункера

Вартість прихистку розраховується залежно від його типу — це може бути готовий бункер з усім необхідним обладнанням, що монтується на земельній ділянці, та об'єкт капітального будівництва, який є повноцінним підземним будинком.

Крім того, переобладнати в бомбосховищі можна і звичайний підвал. Місцеві експерти кажуть, що за купівлю бункера росіянам доведеться викласти близько мільйона рублів, а може, навіть більше.

Наприклад, за словами глави "Спецгеопроєкту" Данила Андреєва, його фірма займалася будівництвом площею 300 квадратних метрів у Ленінградській області. Такий об'єкт коштував "кілька мільйонів доларів".

"Це повноцінний будинок, лише під землею. Там була окрема зона для персоналу з обслуговування, окрема зона для власників, великий склад", — зазначив Андреєв.

Раніше стало відомо, що в Росії через побоювання щодо розширення географії воєнних дій почали перевірку бомбосховищ. Паралельно з цим, у прикордонних з Україною російських областях місцева влада офіційно оголосила про підготовку укриттів.

Нагадаємо, у березні 2022 року російські війська скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де від обстрілів ховалися сотні мирних городян.