Препятствий больше нет: ЕС готов ограничить цены на российскую нефть

По слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа попытается ввести ограничение цен на российскую нефть, но какой будет предельная цена на черное золото пока неизвестно.

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В Европейском Союзе уже задействованы все необходимые инструменты, чтобы ограничить стоимость нефти из России. Теперь Европа готова осуществить следующий шаг. Как сообщает издание Bloomberg, об этом заявила президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила: сейчас еще продолжаются дискуссии насчет того, какой должна быть предельная цена на российскую нефть.

"Важно не только осушить военную казну России, но и чтобы многие уязвимые страны имели приемлемый уровень цен", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

По пути СССР. Как ограничение цен на российскую нефть повлияет на Россию

Важным условием для краха советской империи в 1991 году стал длительный период низких цен на нефть. Без поступления в достаточном количестве так называемых "нефтедолларов" сырьевая экономика СССР постепенно пришла в упадок, и империя потеряла возможность сдерживать стремление к независимости бывших советских республик.

Экономика России, как преемницы советской империи, на новом этапе может остаться без значительной доли "нефтедолларов" со всеми вытекающими разрушительными последствиями. Как отметил член Совета НБУ Виталий Шапран, что экономика России с начала вторжения в Украину уже существенно страдает от санкций. Однако именно нефтегазовый сектор пока помогает агрессору держаться на плаву.

"Санкции уже разделили экономику РФ на энергетический и не-энергетический секторы. В последнем уже наступает коллапс: заводы стоят, наполовину упала активность в машиностроении и авиационных перевозках, в торговле пустует 30-50% площадей в зависимости от региона", — констатирует Виталий Шапран.

Эксперт добавляет, что пока правительство РФ за счет "нефтедолларов" предоставляет субсидии аграрному, транспортному и другим секторам, но если выручка нефтяной отрасли упадет на 50%, то она ​​сама окажется на грани выживания.

Ранее эффект от введенных против России санкций признала глава Банка России Эльвира Набиуллина. В частности, она назвала ограничения губительными для экономики отметив, что "изолироваться от их влияния невозможно".

Напомним, санкции не помешали Москве увеличить экспорт ископаемого топлива и сырья. Впрочем, доходы агрессора должны сократиться после того, как 5 декабря вступит в силу эмбарго на российскую нефть.