Перешкод більше немає: ЄС готовий обмежити ціни на російську нафту

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа спробує запровадити обмеження цін на російську нафту, але якою буде гранична ціна на чорне золото, поки невідомо.

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У Європейському Союзі вже задіяно всі необхідні інструменти, щоб обмежити вартість нафти з Росії. Тепер Європа готова здійснити наступний крок. Як повідомляє видання Bloomberg, про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила: зараз ще точаться дискусії щодо того, якою має бути гранична ціна на російську нафту.

"Важливо не тільки осушити військову скарбницю Росії, а й щоб багато вразливих країн мали прийнятний рівень цін", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

Дорогою СРСР. Як обмеження цін на російську нафту вплине на Росію

Важливою умовою для краху радянської імперії в 1991 став тривалий період низьких цін на нафту. Без надходження у достатній кількості так званих "нафтодоларів" сировинна економіка СРСР поступово занепала, й імперія втратила можливість стримувати прагнення до незалежності колишніх радянських республік.

Економіка Росії, як наступниці радянської імперії, на новому етапі може залишитися без значної частки "нафтодоларів" з усіма руйнівними наслідками. Як зазначив член Ради НБУ Віталій Шапран, економіка Росії з початку вторгнення в Україну вже суттєво страждає від санкцій. Проте саме нафтогазовий сектор поки допомагає агресору триматися на плаву.

"Санкції вже розділили економіку РФ на енергетичний та неенергетичний сектори. В останньому вже настає колапс: заводи стоять, наполовину впала активність у машинобудуванні та авіаційних перевезеннях, у торгівлі порожні 30-50% площ залежно від регіону", — констатує Віталій Шапран.

Експерт додає, що поки уряд РФ коштом "нафтодоларів" надає субсидії аграрному, транспортному та іншим секторам, але якщо виторг нафтової галузі впаде на 50%, то вона сама опиниться на межі виживання.

Раніше ефект від введених проти Росії санкцій визнала глава Банку Росії Ельвіра Набіулліна. Зокрема, вона назвала обмеження згубними для економіки, зазначивши, що "ізолюватися від їхнього впливу неможливо".

Нагадаємо, санкції не завадили Москві збільшити експорт викопного палива та сировини. Втім, доходи агресора мають скоротитися після того, як 5 грудня набуде чинності ембарго на російську нафту.