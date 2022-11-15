Яйца, сало и мясо в Украине продолжают дорожать: сколько сейчас стоят продукты (фото)

В октябре 2022 года инфляция в Украине ускорилась, но не все продукты и сервисы подорожали одинаково.

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Украинцам показали, как изменились цены на куриные яйца, мясо, сало, капусту, яблоки и картошку. Данные о средних о ценах на продукты в октябре 2022 года опубликованы на сайте Госстата.

Так, по сравнению с сентябрем 2022 года яйца подорожали на 62,5% — до 57 гривен за десяток, сало стало дороже почти на 12% — килограмм продукта сейчас стоит 167,6 грн. На 6,2% подорожала свинина — до 174,5 грн/кг.

При этом есть продукты, которые даже подешевели. Например:

капуста — на 18,9% до 15 грн/кг;

яблоки — на 10% до 16,5 грн/кг;

картофель — на 8,6% до 9,9 грн/кг;

гречневая крупа — на 7,9% до 82,7 грн/кг.

[ + – ] Какие продукты дорожали в Украине в октябре 2022

Ранее в обзоре Фокуса "Яйца, обувь и магистратура. Что дорожает сильнее всего накануне зимы" опрошенные изданием эксперты высказали предположения, что инфляция в Украине в 2022 году не превысит 30%.

В частности, по расчетам Михаила Колесника, профессора Киевской школы экономики, президента CFO Club Ukraine, инфляция в 2022 году составит до 30%, что соответствует уровню умеренно галопирующей инфляции. Собеседник Фокуса уточнил, что галопирующей принято называть инфляцию от 10% до 50% в год.

Осенью Всемирный банк опубликовал отчет Economic outlook, в котором спрогнозировал, что украинская экономика по итогам 2022 года снизится на 35%. Однако уже в 2023 году рост внутреннего валового продукта Украины составит 3,3%, а в 2024-ом — 4,1%.