Яйця, сало та м'ясо в Україні продовжують дорожчати: скільки зараз коштують продукти (фото)
У жовтні 2022 року інфляція в Україні прискорилася, але не всі продукти та послуги подорожчали однаково.
Українцям показали, як змінилися ціни на курячі яйця, м'ясо, сало, капусту, яблука та картоплю. Дані про середні ціни на продукти в жовтні 2022 року опубліковані на сайті Держстату.
Так, порівняно з вереснем 2022 року яйця подорожчали на 62,5% — до 57 гривень за десяток, сало стало дорожчим майже на 12% — кілограм продукту зараз коштує 167,6 грн. На 6,2% подорожчала свинина — до 174,5 грн/кг.
Водночас є продукти, що навіть подешевшали. Наприклад:
- капуста — на 18,9% до 15 грн/кг;
- яблука — на 10% до 16,5 грн/кг;
- картопля — на 8,6% до 9,9 грн/кг;
- гречана крупа — на 7,9% до 82,7 грн/кг.
Раніше в огляді Фокуса "Яйця, взуття та магістратура. Що дорожчає найсильніше напередодні зими" опитані виданням експерти висловили припущення, що інфляція в Україні у 2022 році не перевищить 30%.
Зокрема, за розрахунками Михайла Колесника, професора Київської школи економіки, президента CFO Club Ukraine, інфляція у 2022 році становитиме до 30%, що відповідає рівню помірно обвальної інфляції. Співрозмовник Фокуса уточнив, що обвальною заведено називати інфляцію від 10% до 50% на рік.
Восени Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, у якому спрогнозував, що українська економіка за підсумками 2022 року знизиться на 35%. Проте вже у 2023 році зростання внутрішнього валового продукту України становитиме 3,3%, а у 2024 — 4,1%.