Что будет с курсом доллара до конца года: в Нацбанке ответили

Ситуация на фронте имеет определенное влияние на валютный рынок в Украине, однако этот фактор не является определяющим, отметили в НБУ.

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Национальный банк Украины не ожидает серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне до конца текущего года, финансовый регулятор на данный момент не планирует корректировать котировки наличной валюты. Об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

Представитель финрегулятора подчеркнул, что НБУ не дает публичных прогнозов динамики курса — в то же время орган будет стараться не допустить значительной разницы между наличным и безналичным курсом.

"Последний, как известно, привязан к официальному курсу, корректировать который Национальный банк, по крайней мере, сейчас не планирует", — сообщил Николайчук.

Замглавы Нацбанка отметил, что в октябре наблюдалось укрепление наличного курса, в то время как в ноябре можно заметить его стабилизацию. В то же время укрепление курса произошло из-за того, что НБУ удалось решить проблему с доставкой наличной валюты в банки.

Отвечая на вопрос о том, есть ли зависимость между ситуацией на фронте и курсом, Николайчук отметил, что определенное влияние этот фактор имеет, однако не является определяющим. Кроме того Николайчук заявил, что недавние атаки войск РФ на объекты энергетической инфраструктуры Украины совпали с укреплением обменного курса на наличном рынке и с серьезным уменьшением вмешательства НБУ для поддержки курса на рынке.

"Поэтому мы видим и совершенно обратные корреляции (курса с психологическим фактором)", — добавил замглавы НБУ.

Официальный курс НБУ по состоянию на 15 ноября составляет 36,5686 грн за $1. На черном рынке доллар можно купить в среднем за 40,65 грн, а продать за 40,5 грн.

Напомним, Нв июле 2022 года Национальный банк опустил курс гривны к доллару США на 25%, мотивировав это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепление доллара США по отношению к другим валютам.

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