Що буде з курсом долара до кінця року: у Нацбанку відповіли

Ситуація на фронті має певний вплив на валютний ринок в Україні, проте цей фактор не є визначальним, зазначили у НБУ.

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Національний банк України не очікує серйозних коливань курсу долара до гривні до кінця поточного року, фінансовий регулятор на цей момент не планує коригувати котирування готівкової валюти. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Представник фінрегулятора наголосив, що НБУ не дає публічних прогнозів динаміки курсу — водночас орган намагатиметься не допустити значної різниці між готівковим та безготівковим курсом.

"Останній, як відомо, прив'язаний до офіційного курсу, корегувати який Національний банк принаймні зараз не планує", — повідомив Ніколайчук.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що у жовтні спостерігалося зміцнення готівкового курсу, тоді як у листопаді можна помітити його стабілізацію. Водночас зміцнення курсу відбулося через те, що НБУ вдалося розв'язати проблему з доставленням готівкової валюти до банків.

Відповідаючи на запитання про те, чи є залежність між ситуацією на фронті та курсом, Ніколайчук зазначив, що певний вплив цей фактор має, проте не є визначальним. Крім того, Ніколайчук заявив, що недавні атаки військ РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України збіглися зі зміцненням обмінного курсу на готівковому ринку і з серйозним зменшенням втручання НБУ для підтримки курсу на ринку.

"Тому ми бачимо і зворотні кореляції (курсу з психологічним фактором)", — додав заступник голови НБУ.

Офіційний курс НБУ станом на 15 листопада становить 36,5686 грн за $1. На чорному ринку долар можна купити в середньому за 40,65 грн, а продати за 40,5 грн.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк опустив курс гривні до долара США на 25%, мотивувавши це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США стосовно інших валют.

Раніше Фокус розбирався, чи може курс долара взимку перевалити за позначку в 50 грн.