Налоговая реформа "все по 10": на Банковой рассказали, готовы ли к реализации

Публично обсуждать налоговою реформу начнут уже после завершения дискуссий с партнерами.

Related video

Украина консультируется со специалистами Международного валютного фонда и другими международными финансовыми партнерами о возможности реформировать свою налоговую систему для двух целей. Об этом заявил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма, в ходе Киевского международного экономического форума, трансляция которого велась на YouTube.

"Первое – для того, чтобы мы были конкурентно способны с нашими соседями. Второе – чтобы построить такую модель, которая приведет к культуре уплаты налогов", – рассказал Ростислав Шурма.

По его словам, в период послевоенного восстановления в налоговом плане у Украины должны быть достаточно хорошие инвестиционные условия. Шурма также отметил, что публично обсуждать налоговою реформу начнут уже после завершения дискуссий с партнерами.

"Как только мы закончим эту дискуссию, мы вернемся в публичную плоскость и сможем озвучить, какой будет новая налоговая система после победы", – сказал Шурма.

Отметим, что в основе новой налоговой модели "10-10-10" — предложения ряда украинских экономистов, среди которых, в частности, сооснователь Центра экономического восстановления Андрей Длигач и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Налоговая реформа: что известно

Напомним, в августе 2022 сообщалось, что в Офисе Президента обговаривают концепцию новой налоговой реформы, которая предполагает снижение ставок НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Кроме того, реформа предполагает на одном из этапов отмену ЕСВ, увеличение военного сбора с 1,5% до 3% и переход от налога на прибыль к налогу на выведенный капитал. Об этом рассказывал Фокус в своей статье:"Налоги отменяются. Чем поможет бизнесу и государству налоговая реформа "все по 10".

Впрочем, по мнению экономиста Алексея Куща, низкий налог на прибыль приведет в Украине лишь к тому, что инвестор сможет больше выводить капитала за рубеж.