Податкова реформа "все по 10": на Банковій розповіли, чи готові до реалізації

Публічно обговорювати податкову реформу розпочнуть вже після завершення дискусій із партнерами.

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Україна консультується зі спеціалістами Міжнародного валютного фонду та іншими міжнародними фінансовими партнерами щодо можливості реформувати свою податкову систему для двох цілей. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма, під час Київського міжнародного економічного форуму, трансляція якого велася на YouTube.

"Перше — для того, щоб ми були конкурентно спроможні з нашими сусідами. Друге — щоб побудувати таку модель, яка призведе до культури сплати податків", — розповів Ростислав Шурма.

За його словами, у період післявоєнного відновлення в податковому плані Україна має мати досить хороші інвестиційні умови. Шурма також зазначив, що публічно обговорювати податкову реформу розпочнуть вже після завершення дискусій із партнерами.

"Щойно ми закінчимо цю дискусію, ми повернемося до публічної площини й зможемо озвучити, якою буде нова податкова система після перемоги", – сказав Шурма.

Зазначимо, що в основі нової податкової моделі "10-10-10" є пропозиції низки українських економістів, серед яких, зокрема, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Длігач та директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Податкова реформа: що відомо

Нагадаємо, у серпні 2022 року повідомлялося, що в Офісі Президента обговорюють концепцію нової податкової реформи, яка передбачає зниження ставок ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Крім того, реформа передбачає на одному з етапів скасування ЄСВ, збільшення військового збору з 1,5% до 3% і перехід від податку на прибуток до податку на виведений капітал. Про це розповідав Фокус у своїй статті: "Податки скасовуються. Чим допоможе бізнесу та державі податкова реформа "все по 10".

Втім, на думку економіста Олексія Куща, низький податок на прибуток призведе в Україні лише до того, що інвестор зможе більше виводити капітал за кордон.