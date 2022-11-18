В Украине появится новый налог: за что будем платить в 2023 году

Сумма налога в среднем будет составлять от 3 до 6 тысяч гривен.

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Украинцы с 1 января 2023 года будут уплачивать минимальное налоговое обязательство (МНС) за свой пай. Но это обязательство коснется далеко не всех землевладельцев, рассказал старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабмина Украины Андрей Мартын.

По словам эксперта, сейчас в Украине около трети земельных паев находятся в "серой" аренде. Это значит, что арендаторы обходятся без официальных договоров с владельцами паев, а арендуют их земельные участки с помощью устных договоренностей Уже после сбора урожая арендаторы платят землевладельцам деньги, или рассчитываются в натуральной форме – частью собранного урожая, а владельцы паев экономят на налогах.

Но, все изменится с 1 января: с введением минимального налогового обязательства владельцу пая, официально не переданного в аренду, придется платить в среднем 1,5 тыс. грн за гектар в бюджет общины. Таким образом, среднестатистический пай будет обходиться около 6 тыс. грн.

Кого не коснется нововведение

В первую очередь — владельцев земли и арендодателей, которые и сейчас исправно платят налоги. А кроме этого, минимальное налоговое обязательство не будут требовать с земель:

на временно оккупированных территориях;

в зоне боевых действий – там, где шли бои, или там, где боевые действия сейчас продолжаются;

засоренных взрывоопасными предметами;

на которых возведены фортификационные сооружения.

Ранее Фокус рассказывал, сколько налогов уплатили украинские беженцы в государственный бюджет Польши. Также напомним, что Кабмин Украины отменил налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и прочего подобного оборудования, а именно: