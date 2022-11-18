В Україні з'явиться новий податок: за що платитимемо у 2023 році

Сума податку в середньому становитиме від 3 до 6 тисяч гривень.

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Українці з 1 січня 2023 року сплачуватимуть мінімальне податкове зобов'язання (МНС) за свій пай. Але це зобов'язання зачепить далеко не всіх землевласників, розповів старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабміну України Андрій Мартин.

За словами експерта, зараз в Україні близько третини земельних паїв перебувають у "сірій" оренді. Це означає, що орендарі обходяться без офіційних договорів із власниками паїв, а орендують їх земельні ділянки за допомогою усних домовленостей. Вже після збирання врожаю орендарі платять землевласникам гроші, або розраховуються у натуральній формі — частиною зібраного врожаю, а власники паїв заощаджують на податках.

Але все зміниться з 1 січня: із запровадженням мінімального податкового зобов'язання власнику паю, офіційно не переданого в оренду, доведеться платити в середньому 1,5 тис. грн за гектар до бюджету громади. Так середньостатистичний пай коштуватиме близько 6 тис. грн.

Кого не торкнеться нововведення

Насамперед — власників землі та орендодавців, які й зараз справно сплачують податки. А крім того, мінімальне податкове зобов'язання не вимагатимуть із земель:

на тимчасово окупованих територіях;

у зоні бойових дій — там, де точилися бої, або там, де бойові дії зараз тривають;

засмічених вибухонебезпечними предметами;

на яких зведено фортифікаційні споруди.

Раніше Фокус розповідав, скільки податків сплатили українські біженці до державного бюджету Польщі. Також нагадаємо, що Кабмін України скасував податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого подібного обладнання, а саме: