Слишком похожи: McDonald's отсудил у киевского цветочника 27 тысяч гривен за название McFlower

Американская сеть быстрого питания доказала в суде, что торговые марки McDonald's и McFlower похожи.

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Американская компания McDonald's выиграла суд у киевлянина Евгения Леськива, зарегистрировавшего бренд McFlower и продававшего под ним цветы. Об этом говорится в решении Печерского районного суда столицы, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Как уточняется, Печерский районный суд Киева 6 октября удовлетворил иск "МакДональдз Интернешнл Проперти Компани, Лтд" к Леськиву, а также госпредприятию "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент).

Киевлялин зарегистрировал торговый знак McFlower 25 июня 2020 года. Таким образом Укрпатент разрешил использовать его для предпринимательской деятельности, в том числе для продажи букетов.

В суде истец уверял, что не планирует использовать торговую марку в сфере общественного питания и регистрировал ее исключительно под свои цветочные магазины.

Однако в McDonald's считают, что люди могут связать McFlower с американской компанией из-за известной приставки "Mc".

Сеть быстрого питания владеет правами на знак "Мс" с 1940 года. В Украине торговые марки McDonald's были зарегистрированы еще в 1995 году.

Суд также учел заключение судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности от 21 декабря 2020 года. В соответствии с ним, торговая марка McFlower слишком похожа со знаком ресторана, в итоге клиенты могут их спутать.

Суд постановил взыскать с Леськива 26,9 тыс. грн расходов в пользу McDonald's. Кроме этого Укрпатент обязан аннулировать свидетельство на товарный знак McFlower.

Напомним, McDonald's объявил об уходе из Беларуси. Место американской сети займет российский бренд "Вкусно и точка", который ранее выкупил ее рестораны в России.

В мае этого года американская компания заявила, что решила полностью уйти с российского рынка и продать свой бизнес. В McDonald's объяснили, что ведение бизнеса в РФ в условиях гуманитарного кризиса, который спровоцировала война, не имеет смысла и не соответствует ценностям компании.