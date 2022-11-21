Занадто схожі: McDonald's відсудив у київського квітника 27 тисяч гривень за назву McFlower

Американська мережа швидкого харчування довела в суді, що торгові марки McDonald's та McFlower схожі.

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Американська компанія McDonald's виграла суд у киянина Євгена Леськіва, який зареєстрував бренд McFlower і продавав під ним квіти. Про це йдеться у рішенні Печерського районного суду столиці, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як уточнюється, Печерський районний суд Києва 6 жовтня задовольнив позов "МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд" до Леськіва, а також держпідприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент).

Киянин зареєстрував торговий знак McFlower 25 червня 2020 року. Так, Укрпатент дозволив використати його для підприємницької діяльності, зокрема для продажу букетів.

У суді позивач запевняв, що не планує використовувати торгову марку у сфері громадського харчування та реєстрував її лише під свої квіткові магазини.

Однак у McDonald's вважають, що люди можуть пов'язати McFlower з американською компанією через відому приставку "Mc".

Мережа швидкого харчування має права на знак "Мс" з 1940 року. В Україні торгові марки McDonald's були зареєстровані ще 1995 року.

Суд також врахував висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21 грудня 2020 року. Відповідно до нього, торгова марка McFlower дуже схожа на знак ресторану, в результаті клієнти можуть їх сплутати.

Суд ухвалив стягнути з Леськіва 26,9 тис. грн витрат на користь McDonald's. Крім цього, Укрпатент зобов'язаний скасувати свідоцтво на товарний знак McFlower.

Нагадаємо, McDonald's оголосив про звільнення з Білорусі. Місце американської мережі займе російський бренд "Вкусно и точка", який раніше викупив її ресторани у Росії.

У травні цього року американська компанія заявила, що вирішила повністю піти з російського ринку та продати свій бізнес. У McDonald's пояснили, що ведення бізнесу у РФ в умовах гуманітарної кризи, яка спровокувала війна, не має сенсу і не відповідає цінностям компанії.