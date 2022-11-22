Оплатить коммуналку и пополнить карту без комиссии: в Польше появятся украинские терминалы

Терминалы появятся во всех ТРЦ в Варшаве, комиссия для пополнения банковских карточек будет составлять 0%.

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С начала войны многие украинцы выехали в Польшу. Уже после приезда в соседнюю страну наши соотечественники обнаружили, что не все финансовые операции в Польше можно проводить онлайн либо через терминалы. Поэтому в скором времени на территории страны появятся терминалы, с помощью которых украинские переселенцы смогут пополнять свои гривневые украинские карты. Об этом пишет издание Finance.ua.

Сообщается, что терминалы IBOX BANK появятся во всех ТРЦ в Варшаве. Комиссия для пополнения банковских карточек будет составлять 0%. Также в польских терминалах будут представлены все мерчанты (платежи с использованием банковской пластиковой карты), которые сейчас есть на терминалах в Украине.

Через терминалы IBOX BANK также можно будет оплачивать:

коммунальніе услуги;

мобильную связь и интернет;

электронные кошельки;

билеты;

счета на игровых аккаунтах.

Ранее Фокус писал, что в военное время злоумышленники начали спекулировать на теме оказания государственной помощи гражданам, которые пострадали в результате боевых действий.

Также Фокус рассказывал, какие кредиты банки выдают украинцам во время войны. Оказывается, выгодные условия, похоже, остались в довоенном прошлом.