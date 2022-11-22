Оплатить коммуналку и пополнить карту без комиссии: в Польше появятся украинские терминалы
Терминалы появятся во всех ТРЦ в Варшаве, комиссия для пополнения банковских карточек будет составлять 0%.
С начала войны многие украинцы выехали в Польшу. Уже после приезда в соседнюю страну наши соотечественники обнаружили, что не все финансовые операции в Польше можно проводить онлайн либо через терминалы. Поэтому в скором времени на территории страны появятся терминалы, с помощью которых украинские переселенцы смогут пополнять свои гривневые украинские карты. Об этом пишет издание Finance.ua.
Сообщается, что терминалы IBOX BANK появятся во всех ТРЦ в Варшаве. Комиссия для пополнения банковских карточек будет составлять 0%. Также в польских терминалах будут представлены все мерчанты (платежи с использованием банковской пластиковой карты), которые сейчас есть на терминалах в Украине.
Через терминалы IBOX BANK также можно будет оплачивать:
- коммунальніе услуги;
- мобильную связь и интернет;
- электронные кошельки;
- билеты;
- счета на игровых аккаунтах.
Ранее Фокус писал, что в военное время злоумышленники начали спекулировать на теме оказания государственной помощи гражданам, которые пострадали в результате боевых действий.
Также Фокус рассказывал, какие кредиты банки выдают украинцам во время войны. Оказывается, выгодные условия, похоже, остались в довоенном прошлом.