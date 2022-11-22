Сплатити комуналку та поповнити картку без комісії: у Польщі з'являться українські термінали

Термінали з'являться в усіх ТРЦ у Варшаві, комісія для поповнення банківських карток становитиме 0%.

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Із початку війни багато українців виїхали в Польщу. Вже після приїзду в сусідню країну наші співвітчизники виявили, що не всі фінансові операції в Польщі можна проводити онлайн чи через термінали. Тож незабаром на території країни з’являться термінали, за допомогою яких українські переселенці зможуть поповнювати свої гривневі українські карти. Про це пише видання Finance.ua.

Повідомляється, що термінали IBOX BANK з'являться в усіх ТРЦ у Варшаві. Комісія для поповнення банківських карток становитиме 0%. Також у польських терміналах будуть представлені всі мерчанти (платежі з використанням банківської пластикової картки), які зараз є на терміналах в Україні.

Через термінали IBOX BANK також можна буде оплачувати:

комунальні послуги;

мобільний зв'язок та інтернет;

електронні гаманці;

квитки;

рахунки на ігрових акаунтах.

Раніше Фокус писав, що у воєнний час зловмисники почали спекулювати на темі надання державної допомоги громадянам, які постраждали від бойових дій.

Також Фокус розповідав, які кредити банки видають українцям під час війни. Виявляється, вигідні умови, схоже, залишилися у довоєнному минулому.