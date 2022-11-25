Деньги с севера: кому из украинцев положена денежная помощь из Норвегии

На сегодня граждане Украины зарегистрировали более 10 млн заявок, поэтому сбор на финпомощь временно прекращали.

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Министерство социальной политики Украины продолжает сотрудничество с норвежским Советом по делам беженцев. В рамках договоренностей будет выплачена финансовая помощь примерно 50 тыс. украинцам, сообщает пресс-служба ведомства.

Выплаты предназначены украинцам, которые ранее подавали заявки через платформу "єДопомога". В список на финпомощь включены заявки людей с регистрацией на временно оккупированных территориях. В Минсоцполитики отмечают, что это уже второй список, предоставленный норвежской Раде по делам беженцев.

"Перед выплатами списки еще раз проверят относительно дедубликации выплат. Решения принимают международные организации. В приоритете — уязвимые группы людей, в частности внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи", – рассказали в Министерстве.

Сообщается также, что на сегодня граждане Украины зарегистрировали более 10 млн заявок, поэтому сбор заявок на платформе "єДопомога" для их передачи по запросу в международные организации был временно прекращен.

Ранее стало известно, что внутренних переселенцев могут лишить денежных пособий, поскольку Кабмин Украины восстановил проверку местожительства ВПЛ. Если выяснится, что человек уехал с ранее указанного места проживания, его обяжут явиться в территориальный орган соцзащиты по месту жительства в течение 10 календарных дней. Если переселенец проигнорирует это обязательство, денежные выплаты будут прекращены со следующего месяца.

Тем временем Украина на денежную помощь ВПЛ уже потратила около 42 млрд грн. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, с 24 февраля в Украине зарегистрированы 4,8 млн внутренне перемещенных лиц.