Гроші з півночі: хто з українців може отримати грошову допомогу з Норвегії

На сьогодні громадяни України зареєстрували понад 10 млн заявок, тому збір на фіндопомогу тимчасово припиняли.

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Міністерство соціальної політики України продовжує співпрацю з норвезькою Радою у справах біженців. У межах домовленостей буде виплачено фінансову допомогу приблизно 50 тис. українцям, повідомляє пресслужба відомства.

Виплати призначені українцям, які раніше подавали заявки через платформу "єДопомога". До списку на фіндопомогу додано заявки людей з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях. У Мінсоцполітики зазначають, що це вже другий список, наданий норвезькій Раді у справах біженців.

"Перед виплатами списки ще раз перевірять щодо депублікації виплат. Рішення ухвалюють міжнародні організації. У пріоритеті — вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї", — розповіли у Міністерстві.

Повідомляється також, що на сьогодні громадяни України зареєстрували понад 10 млн заявок, тому збір заявок на платформі "ЄДопомога" для їх передавання на запит до міжнародних організацій було тимчасово припинено.

Раніше стало відомо, що внутрішніх переселенців можуть позбавити грошової допомоги, оскільки Кабмін України відновив перевірку місця проживання ВПО. Якщо з'ясується, що людина виїхала з раніше вказаного місця проживання, її зобов'яжуть з'явитися до територіального органу соцзахисту за місцем проживання протягом 10 календарних днів. Якщо переселенець проігнорує це зобов'язання, то грошові виплати будуть припинені з наступного місяця.

Тим часом Україна на грошову допомогу ВПО вже витратила майже 42 млрд грн. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, з 24 лютого в Україні зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб.