Теряют миллиарды: потери банков от войны и блэкаута превысят 100 млрд грн

Ключевая проблема в банках – высокий уровень неработающих кредитов NPL. Такие займы способны провоцировать убытки и высокую потребность в докапитализации.

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Негативным итогом падения уровня платежеспособности бизнес-клиентов банков по итогам трех кварталов 2022 года стал рост портфелей проблемных кредитов в банках (NPL). Именно плохие кредиты могут серьезно пошатнуть надежность банков, среди которых не так и много действительно устойчивых. Об этом, в частности, идет речь в новой статье Фокуса "Деньги во тьме. Насколько устойчивы банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов".

По словам заместителя председателя правления банка "Пивденный" Максима Цымбала, ухудшение качества кредитных портфелей банков Украины – следствие глубокого экономического кризиса. "Банки с июня 2022 года начали постепенное признание NPL. В целом по системе NPL вырос на 26,7% на начало войны и по состоянию на 1.10.2022 составляет 33,6%", — говорит Максим Цымбал.

Ассоциированный эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз уверен: по самой оптимистичной оценке, уровень потерь банков от войны достигнет 250 млрд грн. "Пока банки признали лишь менее 100 млрд грн кредитных убытков (сформировав соответствующие резервы). Понятно пока одно: убытки банков крайне велики. И тем нормативам, которые были до войны, соответствуют считанные единицы банков, — только наиболее надежные", — говорит эксперт. Дубогрыз подчеркнул: для банков сейчас главное – это обладать достаточной ликвидностью. "Потому что, если говорить прямо, почти все банки сейчас "неплатежеспособны в мирное время", то есть, не имеют достаточного запаса капитала, в котором банки нуждаются в мирное время. Но для этого капитал и нужен – чтобы иметь возможность справиться с шоками, такими, как война. Банки справились. Теперь на восстановление капитала, выполнившего свою главную функцию, потребуются годы и более гибкие регуляции от НБУ", — отметил собеседник Фокуса.

[ + – ] Евгений Дубогрыз отметил: уровень потерь банков от войны достигнет 250 млрд грн. Фото: Facebook

Евгений Дубогрыз прогнозирует: NPL растут и будут расти далее. "Объемы неработающих кредитов с начала года увеличились на 54 млрд грн или на 16%. Банки очень неохотно признают кредиты неработающими, хотя часто сами признаются, что не знают реального финансового состояния и перспектив работы многих своих заемщиков – по регуляциям НБУ, кредиты таким заемщикам должны считаться как NPL. Но банки, за редким исключением, формально относятся к выполнению требований по оценке кредитных рисков и работе с проблемными активами, желая "тянуть до последнего" с признанием убытков", — отмечает Евгений Дубогрыз.

Ранее Фокус писал, что с января по октябрь 2022 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков составила 7,4 млрд грн. Тогда как за тот же период 2021 года – 51,4 млрд грн.