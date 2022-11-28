Втрачають мільярди: втрати банків від війни та блекауту перевищать 100 млрд грн

Ключова проблема у банках — високий рівень непрацюючих кредитів NPL. Такі позики здатні провокувати збитки та високу потребу у докапіталізації.

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Негативним підсумком падіння рівня платоспроможності бізнес-клієнтів банків за підсумками трьох кварталів 2022 стало зростання портфелів проблемних кредитів у банках (NPL). Саме погані кредити можуть серйозно похитнути надійність банків, серед яких не так багато справді стійких. Про це, зокрема, йдеться у новій статті Фокусу "Гроші у пітьмі. Наскільки стійкі банки й чи готові вони зберегти гроші клієнтів".

За словами заступника голови правління банку "Південний" Максима Цимбала, погіршення якості кредитних портфелів банків України — наслідок глибокої економічної кризи. "Банки з червня 2022 року розпочали поступове визнання NPL. Загалом за системою NPL виріс на 26,7% на початок війни й станом на 1.10.2022 становить 33,6%", — каже Максим Цимбал.

Асоційований експерт CASE Україна Євген Дубогриз упевнений: за найоптимістичнішою оцінкою рівень втрат банків від війни досягне 250 млрд грн. "Поки що банки визнали лише менш як 100 млрд грн кредитних збитків (сформувавши відповідні резерви). Зрозуміло поки що одне: збитки банків вкрай великі. І тим нормативам, які були до війни, відповідають лічені одиниці банків, — лише найбільш надійні", — каже експерт. Дубогриз підкреслив: для банків зараз головне — це мати достатню ліквідність. "Бо, якщо говорити прямо, майже всі банки зараз "неплатоспроможні у мирний час", тобто, не мають достатнього запасу капіталу, якого банки потребують у мирний час. Але для цього капітал і потрібен — щоб мати можливість впоратися з шоками, такими, як війна. Банки впоралися. Тепер на відновлення капіталу, який виконав свою головну функцію, знадобляться роки й гнучкіші регуляції від НБУ", — зазначив співрозмовник Фокусу.

[ + – ] Євген Дубогриз зазначив: рівень втрат банків від війни сягне 250 млрд грн Фото: Facebook

Євген Дубогриз прогнозує: NPL зростають і зростатимуть далі. "Обсяги непрацюючих кредитів з початку року збільшилися на 54 млрд грн або на 16%. Банки дуже неохоче визнають кредити непрацюючими, хоча часто самі зізнаються, що не знають реального фінансового стану та перспектив роботи багатьох своїх позичальників — за регуляціями НБУ, кредити таким позичальникам мають вважатися як NPL. Але банки, за рідкісним винятком, формально ставляться до виконання вимог щодо оцінки кредитних ризиків та роботи з проблемними активами, бажаючи "тягнути до останнього" з визнанням збитків", — зазначає Євген Дубогриз.

Раніше Фокус писав, що з січня по жовтень 2022 року чистий прибуток платоспроможних українських банків склав 7,4 млрд грн. Тоді як за той самий період 2021 року – 51,4 млрд грн.