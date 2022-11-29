11 друзей Киева: кто поможет отстроить столицу после войны

Киев и европейские города договорились о взаимной поддержке в кризисных ситуациях и помощи гуманитарного и технического характера.

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Между Киевом и рядом европейских городов подписана совместная декларация, по которой усилия для быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками территорий столичного региона будут объедены. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Среди подписантов декларации, кроме Киева, значатся такие города:

Брюссель;

Париж;

Рим;

Хельсинки;

Познань;

Подгорица;

Берлин;

Лион;

Рига;

Сараево;

Вильнюс.

Отмечается, что власти городов договорились о взаимной поддержке в кризисных ситуациях и помощи гуманитарного и технического характера. Также города подтвердили желание усилить экономические, культурные и общественные отношения в будущих проектах. Присоединиться к общей декларации могут другие города.

Кроме того, Киев и Брюссель договорились о сотрудничестве в сфере развития городов, а именно:

в вопросах инвестиций;

диджитализации;

в экономической сфере.

Киев и Дублин станут "городами-побратимами", с Хельсинки был подписан меморандум о взаимопонимании, а с Сараево – соглашение об установлении дружеских отношений.

Напомним, что в департаменте КГГА опровергли сообщения об эвакуации из столицы. Жители столицы могут оставаться в городе, так как для людей будут оборудованы примерно по 100 пунктов обогрева в каждом районе города.

Фокус также писал, что в Киеве решили по поводу установки главной елки страны на Софийской площади. Уже известно, что Новый год и Рождество в Киеве пройдут без массовых мероприятий и концертных программ.