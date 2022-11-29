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Экономика

11 друзей Киева: кто поможет отстроить столицу после войны

Киев, декларация, подписанты, Украина и Европа
Фото: 24 Канал | Кто поможет отстроить столицу после войны

Киев и европейские города договорились о взаимной поддержке в кризисных ситуациях и помощи гуманитарного и технического характера.

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Между Киевом и рядом европейских городов подписана совместная декларация, по которой усилия для быстрого и стабильного восстановления разрушенных российскими атаками территорий столичного региона будут объедены. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Среди подписантов декларации, кроме Киева, значатся такие города:

  • Брюссель;
  • Париж;
  • Рим;
  • Хельсинки;
  • Познань;
  • Подгорица;
  • Берлин;
  • Лион;
  • Рига;
  • Сараево;
  • Вильнюс.

Отмечается, что власти городов договорились о взаимной поддержке в кризисных ситуациях и помощи гуманитарного и технического характера. Также города подтвердили желание усилить экономические, культурные и общественные отношения в будущих проектах. Присоединиться к общей декларации могут другие города.

Кроме того, Киев и Брюссель договорились о сотрудничестве в сфере развития городов, а именно:

  • в вопросах инвестиций;
  • диджитализации;
  • в экономической сфере.

Киев и Дублин станут "городами-побратимами", с Хельсинки был подписан меморандум о взаимопонимании, а с Сараево – соглашение об установлении дружеских отношений.

Напомним, что в департаменте КГГА опровергли сообщения об эвакуации из столицы. Жители столицы могут оставаться в городе, так как для людей будут оборудованы примерно по 100 пунктов обогрева в каждом районе города.

Фокус также писал, что в Киеве решили по поводу установки главной елки страны на Софийской площади. Уже известно, что Новый год и Рождество в Киеве пройдут без массовых мероприятий и концертных программ.