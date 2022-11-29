11 друзів Києва: хто допоможе відбудувати столицю після війни

Київ та європейські міста домовилися про взаємну підтримку в кризових ситуаціях і допомогу гуманітарного та технічного характеру.

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Між Києвом і низкою європейських міст підписано спільну декларацію, відповідно до якої зусилля для швидкого та стабільного відновлення зруйнованих російськими атаками територій столичного регіону буде об'єднано. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Серед підписантів декларації, окрім Києва, є такі міста:

Брюссель;

Париж;

Рим;

Гельсінкі;

Познань;

Подгориця;

Берлін;

Ліон;

Рига;

Сараєво;

Вільнюс.

Зазначається, що влада міст домовилася про взаємну підтримку в кризових ситуаціях і допомогу гуманітарного та технічного характеру. Також міста підтвердили бажання посилити економічні, культурні та суспільні відносини у майбутніх проєктах. Приєднатися до спільної декларації можуть інші міста.

Крім того, Київ і Брюссель домовилися про співпрацю у сфері розвитку міст, а саме:

у питаннях інвестицій;

діджиталізації;

в економічній сфері.

Київ і Дублін стануть "містами-побратимами", з Гельсінкі було підписано меморандум про взаєморозуміння, а із Сараєво — угоду про встановлення дружніх відносин.

Нагадаємо, що в департаменті КМДА спростували повідомлення про евакуацію зі столиці. Мешканці столиці можуть залишатися у місті, оскільки для людей буде обладнано приблизно по 100 пунктів обігріву в кожному районі міста.

Фокус також писав, що в Києві вирішили з приводу встановлення головної ялинки країни на Софійській площі. Вже відомо, що Новий рік і Різдво у Києві пройдуть без масових заходів і концертних програм.