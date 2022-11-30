Гривны не предлагать: в одной из стран Европы отменяют обмен украинской валюты
В Швеции больше не будут принимать на обмен украинские гривны. Причина — спрос на обмен украинской валюты серьезно снизился.
Европейские страны продолжают отменять обмен своих валют на украинскую гривну. Так, с 21 декабря для украинцев, которые уехали от войны в Швецию, будет недоступен обмен гривен на кроны, сообщается на сайте центрального банка Швеции.
"Спрос на обмен гривны в настоящее время значительно снизился, и поэтому НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения как с Риксбанком, так и с другими европейскими центральными банками", — говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение, по которому украинцы получили право обменивать наличную национальную валюту на деньги страны, в которой они временно проживают, действовало с июня 2022 года. До 21 декабря украинцы в Швеции еще могут обменивать наличку в отделениях крупнейшей биржевой компании в Швеции Forex, которая насчитывает 53 филиала по всей стране.
Лимит обмена наличной гривны на шведскую крону остается прежний – до 10 тыс. гривен. Принимаются банкноты номиналом от 100 до 1 тыс. гривен.
Отметим, в настоящее время обмен гривны за границей доступен, кроме Швеции, в таких странах:
- Польша;
- Германия;
- Бельгия;
- Италия;
- Нидерланды;
- Румыния;
- Молдова;
- Австрия.
Напомним, в Национальном банке Украины разработали план для работы банковской системы в условиях тотального блэкаута. Планируется, по всей территории страны будут работать больше 1000 дежурных системных банков. Также украинцам обещают не блокировать во время полного отключения света безналичные расчеты и банковские карточки.
Также Фокус писал, что в Польше появятся украинские терминалы, с помощью которых переселенцы смогут оплачивать коммуналку и другие услуги без комиссии.