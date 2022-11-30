Гривні не пропонувати: в одній з країн Європи скасовують обмін української валюти
У Швеції більше не братимуть на обмін українські гривні. Причина — попит на обмін української валюти значно знизився.
Європейські країни продовжують скасовувати обмін своїх валют на українську гривню. Так, із 21 грудня для українців, які виїхали від війни у Швецію, буде недоступним обмін гривень на крони, повідомляється на сайті центрального банку Швеції.
"Попит на обмін гривні нині значно знизився, і тому НБУ оголосив, що хоче розірвати угоди як із Ріксбанком, так і з іншими європейськими центральними банками", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що угода, за якою українці отримали право обмінювати готівкову національну валюту на гроші країни, де вони тимчасово проживають, діяла з червня 2022 року. До 21 грудня українці у Швеції ще можуть обмінювати готівку у відділеннях найбільшої біржової компанії у Швеції Forex, яка налічує 53 філії по всій країні.
Ліміт обміну готівкової гривні на шведську крону залишається незмінним — до 10 тис. гривень. Банкноти приймаються номіналом від 100 до 1 тис. гривень.
Зазначимо, наразі обмін гривні за кордоном доступний, окрім Швеції, у таких країнах:
- Польща;
- Німеччина;
- Бельгія;
- Італія;
- Нідерланди;
- Румунія;
- Молдова;
- Австрія.
Нагадаємо, у Національному банку України розробили план для роботи банківської системи в умовах тотального блекауту. Планується, що по всій території країни працюватимуть понад 1 000 чергових системних банків. Також українцям обіцяють не блокувати під час повного відключення світла безготівкові розрахунки та банківські картки.
Також Фокус писав, що в Польщі з'являться українські термінали, за допомогою яких переселенці матимуть змогу оплачувати комуналку й інші послуги без комісії.