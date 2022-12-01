Удар по кошельку: как изменились доходы украинцев во время войны

Вторжение России не только разрушило экономику нашего государства, но и лишило многих украинцев возможности зарабатывать. Поэтому после победы в войне Украине еще предстоит стабилизировать свою финансовую ситуацию.

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За время войны украинцы столкнулись с ощутимым снижением доходов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) подсчитали, как менялись зарплаты украинцев с момента широкомасштабного вторжения России в наше государство.

По данным ПФУ, средняя зарплата составила:

январь 2022 года — 14 055,38 грн;

февраль 2022 года — 14 133,18 грн;

март 2022 года — 13 016,16 грн;

апрель 2022 года — 12 081,96 грн;

май 2022 года — 12 528,42 грн;

июнь 2022 года — 13 957,63 грн;

июль 2022 года — 13 499,87 грн;

август 2022 года — 12 745,82 грн;

сентябрь 2022 года — 13 387,48 грн.

То есть, в сентябре по сравнению с февралем зарплата украинцев снизилась на 745,7 грн. Минимальные выплаты зарплат были в апреле — 12 081,96 грн. Между тем, по официальному прогнозу правительства, инфляция в 2022 году составит 29,3%.

Этот кризис надолго. Когда зарплаты в Украине восстановятся

Рынок работодателя — так называют состояние, в которое надолго погрузилась сфера занятости в Украине.

"Рынок труда пребывает в кризисе, когда в более выгодном положении находятся работодатели. Открытых вакансий в разы меньше, чем до войны. У работодателей более широкий выбор претендентов, компании становятся более требовательными к кандидатам и дольше выбирают сотрудников", — описывает ситуацию Руслана Березовская. По словам собеседницы Фокуса, трудоустройство усложняется и удлиняется, а, сталкиваясь с проблемами, соискатели часто снижают зарплатные пожелания.

Опыт прошлых кризисов, настроения бизнеса и мнение экспертов говорят, что восстановление зарплат не будет скорым. Согласно исследованию Mastercard SME Index, 53% предпринимателей рассчитывают, что на возврат бизнеса к показателям довоенного уровня понадобится от одного до трех лет. Соответственно, возможность платить довоенные зарплаты появится даже не в 2023 году.

Ранее Фокус рассказывал, как изменятся цены на коммуналку в Украине в последний месяц 2022 года. Также напомним, почему для украинцев в скором времени может подорожать топливо.