Удар по гаманцю: як змінилися прибутки українців під час війни

Вторгнення Росії не лише зруйнувало економіку нашої держави, а й позбавило багатьох українців можливості заробляти. Тому після перемоги у війні Україна ще має стабілізувати свою фінансову ситуацію.

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За час війни українці зіштовхнулися з відчутним зниженням доходів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) підрахували, як змінювалися зарплати українців із моменту широкомасштабного вторгнення Росії в нашу державу.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень 2022 року — 14 055,38 грн;

лютий 2022 року — 14 133,18 грн;

березень 2022 року — 13 016,16 грн;

квітень 2022 року — 12 081,96 грн;

травень 2022 року — 12 528,42 грн;

червень 2022 року — 13 957,63 грн;

липень 2022 року — 13 499,87 грн;

серпень 2022 року — 12 745,82 грн;

вересень 2022 року — 13 387,48 грн.

Тобто у вересні, порівняно з лютим, зарплата українців знизилася на 745,7 грн. Мінімальні виплати зарплат були в квітні — 12 081,96 грн. Тим часом, за офіційним прогнозом уряду, інфляція у 2022 році становитиме 29,3%.

Ця криза надовго. Коли зарплати в Україні відновляться

Ринок роботодавця — так називають стан, у який надовго поринула сфера зайнятості в Україні.

"Ринок праці перебуває у кризі, коли у вигіднішому становищі перебувають роботодавці. Відкритих вакансій у рази менше, ніж до війни. У роботодавців ширший вибір претендентів, компанії стають більш вимогливими до кандидатів і довше обирають співробітників", — описує ситуацію Руслана Березовська. За словами співрозмовниці Фокусу, працевлаштування ускладнюється і подовжується, а, стикаючись з проблемами, претенденти часто знижують зарплатні побажання.

Досвід минулих криз, настрої бізнесу та думка експертів кажуть, що відновлення зарплат не буде швидким. Згідно з дослідженням Mastercard SME Index, 53% підприємців розраховують, що на повернення бізнесу до показників довоєнного рівня знадобиться від одного до трьох років. Відповідно можливість платити довоєнні зарплати з'явиться навіть не в 2023 році.

Раніше Фокус розповідав як зміняться ціни на комуналку в Україні в останній місяць 2022 року. Також нагадаємо, чому для українців незабаром може подорожчати пальне.