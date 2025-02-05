Частина українців 2025 року втратить пільги на оплату комунальних послуг: хто в зоні ризику

Якщо середній місячний дохід на одну особу за останні півроку перевищує 4 240 гривень, право на пільги буде скасовано.

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Із січня 2025 року в Україні оновлено правила надання пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер право на таку допомогу визначатиметься з урахуванням рівня доходу сім'ї. Тепер, замість надання пільг окремим категоріям громадян без урахування матеріального стану сім'ї, введено новий критерій. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Якщо за останні шість місяців середній щомісячний дохід на одну особу становить понад 4 240 гривень, пільги буде скасовано. Оскільки ці зміни торкнуться значної кількості одержувачів допомоги, варто проаналізувати свій дохід, щоб дізнатися, чи залишиться можливість отримувати пільги у 2025 році.

Відтепер при нарахуванні пільг на комунальні послуги дохід враховуватимуть для таких груп громадян:

реабілітовані особи, які стали інвалідами через репресії або перебувають на пенсії;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 і 2 категорії), а також їхні дружини (чоловіки), опікуни дітей, чиї батьки загинули через цю катастрофу, та вдови (вдівці) ліквідаторів інших ядерних аварій або випробувань;

колишні військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби;

родичі загиблих військовослужбовців, зокрема їхні батьки, дружини або чоловіки, а також сім'ї військових, які зникли безвісти;

ветерани військової служби, працівники органів внутрішніх справ, Нацполіції та аналогічних структур, а також вдови та вдівці померлих ветеранів;

колишні в'язні концтаборів і гетто, а також діти, народжені в таких місцях;

особи, які були депортовані, за умови досягнення пенсійного віку або наявності інвалідності.

Для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність унаслідок війни, збережено всі пільги без будь-яких змін.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Також депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня. Про це Фокус повідомляв 20 січня.

Також раніше повідомлялося, що з січня істотно зростуть тарифи на транспортування газу через припинення транзиту з РФ. Водночас мораторій влади на підвищення тарифів для населення під час війни поки не скасовували, як дізнавався Фокус 2 січня.