Часть украинцев в 2025 году потеряет льготы на оплату коммунальных услуг: кто в зоне риска

Если средний месячный доход на одного человека за последние полгода превышает 4 240 гривен, право на льготы будет отменено.

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С января 2025 года в Украине обновлены правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Отныне право на такую помощь будет определяться с учетом уровня дохода семьи. Теперь, вместо предоставления льгот отдельным категориям граждан без учета материального состояния семьи, введен новый критерий. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Если за последние шесть месяцев средний ежемесячный доход на одного человека составляет более 4 240 гривен, льготы будут отменены. Поскольку эти изменения затронут значительное количество получателей помощи, стоит проанализировать свой доход, чтобы узнать, останется ли возможность получать льготы в 2025 году.

Отныне при начислении льгот на коммунальные услуги доход будут учитывать для таких групп граждан:

реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий или находятся на пенсии;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории), а также их жены (мужья), опекуны детей, чьи родители погибли из-за этой катастрофы, и вдовы (вдовцы) ликвидаторов других ядерных аварий или испытаний;

бывшие военнослужащие, получившие инвалидность во время прохождения службы;

родственники погибших военнослужащих, в частности их родители, жены или мужья, а также семьи военных, пропавших без вести;

ветераны военной службы, работники органов внутренних дел, Нацполиции и аналогичных структур, а также вдовы и вдовцы умерших ветеранов;

бывшие узники концлагерей и гетто, а также дети, рожденные в таких местах;

лица, которые были депортированы, при условии достижения пенсионного возраста или наличия инвалидности.

Для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность вследствие войны, сохранены все льготы без каких-либо изменений.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Также депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 могут измениться уже с мая. Об этом Фокус сообщал 20 января.

Также ранее сообщалось, что с января существенно вырастут тарифы на транспортировку газа из-за прекращения транзита из РФ. В то же время мораторий власти на повышение тарифов для населения во время войны пока не отменяли, как узнавал Фокус 2 января.