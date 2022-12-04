"Будет иметь зубы": эффект от ограничения цен на российскую нефть зависит от Китая, — эксперт

Посольство России в США уверено, что ограничение якобы приведет к повсеместному увеличению неопределенности и увеличению затрат для потребителей сырья.

Related video

Аналитик нефтяных рынков из IHS Markit Джим Буркхард заявил, что снижение спроса на российскую нефть со стороны Китая вызывает снижение цен на этот товар ниже 60 долларов за баррель. Об этом пишет издание Associated Press.

"То, что происходит в Китае, поможет определить, будет ли ценовой потолок иметь какие-либо зубы", — сказал Джим Буркхард

Издание пишет, что ограничение цен направлено на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и еще больше ограничить ее способность финансировать войну с Украиной.

Журналисты напомнили, что российская нефть уже продается по цене около 60 долларов за баррель, что значительно ниже цены международной эталонной марки Brent, которая закрылась в пятницу на уровне 85,42 доллара за баррель. Такая ситуация была актуальной еще до того, как страны Европы и Большой семерки приняли решение ввести потолок цен на нефть из РФ.

При этом, как сказано в материале, посольство РФ в США настаивает на том, что российская нефть "будет по-прежнему востребована". Там уверены, что ограничение якобы приведет к повсеместному увеличению неопределенности и увеличению затрат для потребителей сырья.

В Украине также отреагировали на введение ограничений на российскую нефть. Так, глава Офиса президента Андрей Ермак у себя в Telegram написал, что следовало бы ввести потолок цен на уровне в 30 долларов за баррель.

"Мы всегда достигаем своей цели и экономика россии все равно будет разрушена, а сама россия будет платить и отвечать за все преступления", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус писал, что постпред РФ пригрозил, что с этого года Европа будет жить без российской нефти. Представитель России в Австрии Михаил Ульянов назвал введенный Евросоюзом потолок цен на сырье из РФ "антирыночным".

Еще напомним, что страны G7 хотят сохранить российскую нефть на рынке с потолком цен. В США считают потолок цен в 60 долларов за баррель уместным, так как это поможет "сбалансировать ограничение способности Москвы получать прибыль".