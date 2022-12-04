"Матиме зуби": ефект від обмеження цін на російську нафту залежить від Китаю, — експерт

Посольство Росії у США впевнене, що обмеження нібито призведе до повсюдного збільшення невизначеності та збільшення витрат для споживачів сировини.

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Аналітик нафтових ринків із IHS Markit Джим Буркхард заявив, що зниження попиту на російську нафту з боку Китаю викликає зниження цін на цей товар нижче 60 доларів за барель. Про це пише видання Associated Press.

"Те, що відбувається в Китаї, допоможе визначити, чи цінова стеля матиме якісь зуби", — сказав Джим Буркхард.

Видання пише, що обмеження цін спрямоване на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та ще більше обмежити її здатність фінансувати війну з Україною.

Журналісти нагадали, що російська нафта вже продається за ціною близько 60 доларів за барель, що значно нижче за ціну міжнародної еталонної марки Brent, яка закрилася в п'ятницю на рівні 85,42 долара за барель. Така ситуація була актуальною ще до того, як країни Європи та Великої сімки вирішили запровадити стелю цін на нафту з РФ.

При цьому, як сказано в матеріалі, посольство РФ у США наполягає на тому, що російська нафта "буде, як і раніше, потрібна". Там впевнені, що обмеження нібито призведе до збільшення невизначеності та збільшення витрат для споживачів сировини.

В Україні також відреагували на запровадження обмежень на російську нафту. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак у себе в Telegram написав, що варто було б запровадити стелю цін на рівні 30 доларів за барель.

"Ми завжди досягаємо своєї мети і економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама росія платитиме і відповідатиме за всі злочини", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що постпред РФ пригрозив, що з цього року Європа житиме без російської нафти. Представник Росії в Австрії Михайло Ульянов назвав запроваджену Євросоюзом стелю цін на сировину з РФ "антиринковою".

Ще нагадаємо, що країни G7 хочуть зберегти російську нафту на ринку зі стелею цін. У США вважають стелю цін у 60 доларів за барель доречним, оскільки це допоможе "збалансувати обмеження можливості Москви отримувати прибуток".